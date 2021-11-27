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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية خلال شهر نوفمبر في المقال التالي
عروض بنده اليوم الشركة التي تخص التجزئة وهي شركة “بنده” قد قامت بعمل الكثير من المجهودات من أجل بناء الشركة الناجحة لكي تكون ذات العلامة الكبيرة والقوية، حيث أن الشركة استطاعت أن تقوم بتمهيد الطريق لتشكيل الكثير من التصورات الإيجابية عن تلك العلامة التجارية حتى يصدر من خلالها عدة أنشطة كثيرة، للقيام بتلبية جميع متطلبات الزبائن، حيث أن شركة بنده قد أسرعت في طباعة كتيبات من أجل عرض ومنح الخصومات والعروض الأسبوعية وكذلك توزيعها فورًا إلى المنازل.
عروض بنده السعودية
هايبر بنده يعمل على بيع كافة المنتجات والمستحضرات الخاصة بالغذاء إلى كل أرجاء المملكة العربية السعودية، كما أن السوق أيضًا يقوم بعرض المنتجات القوية والمستلزمات التي تحتوي على جودة مرتفعة وعالية حتى تكون بسعر يتناسب مع الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وأيضًا الأفراد المقيمين بها، وأن الهايبر استطاع أن ينال على الكثير من الجوائز أثناء السنوات الماضية، وكذلك يقدم السوق الخصومات الكبيرة والقوية والعروض المذهلة أيضًا بصورة مستمرة.
عروض بنده السعودية
- الكيلو جرام من الخضروات الهندية تكون بسعر 21.95 ريال سعودي.
- الكرسي الألومنيوم مع الطاولة والشنطة يكون بسعر 199 بدلًا من 249 ريال سعودي.
- الكرسي الذي يكون قابلًا إلى التعديل يكون بسعر 70 بدلًا من 85 ريال سعودي.
- مضخة السفاري تكون بسعر 24 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- سعر الكرسي جنادرية يكون 115 بدلًا من 129 ريال سعودي.
- السماعة اللاسلكية من النوع ماك الرياضية باللون الأسود سعرها يكون 49 بدلًا من 79 ريال سعودي.
تخفيضات بنده
- خصومات بنده غلاف الحماية الذي يكون نوعه ريسي ثري دي الخاص بالشاشة لهاتف آيفون 11 برو ماكس يكون بسعر 25 ريال سعودي بدلًا من 45 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده كرسي الرحلات يكون بسعر 139 بدلًا من 206 ريال سعودي.
- سعر الكرسي مع الطاولة الجانبية يكون 89 بدلًا من 115 ريال سعودي.
- سعر الكرسي المتحرك يكون 145 بدلًا من 179 ريال سعودي.
- المظلة من النوع جازيبو حجم 3 * 3 متر يكون سعرها 239 بدلًا من 289 ريال سعودي.
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