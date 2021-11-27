شوف عروض جرير الشهرية تخفيض 50% علي الهواتف المحمولة لفترة محدودة

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عروض جرير الشهرية، شركة جرير تعتبر من ضمن الشركات الرائدة في الأسواق، حيث أن هذه الشركة تكون متخصصة بمجال البيع لكافة متطلبات المدارس، وأيضًا احتياجات المكاتب كلها، حيث يتم توافر في المكتبة أيضًا جميع الألعاب التي تكون متخصصة للأطفال، وكذلك يتم تواجد الأجهزة الإلكترونية جميعها، والأجهزة المنزلية مع جميع متطلبات الأثاث المكتبي والبرامج، كما أن الشركة قد حصلت على السمعة الجميلة بين كافة الزبائن المتواجدة بالمملكة العربية السعودية.
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عروض جرير الشهرية
تكون مكتبة جرير من أكبر وأشهر المكاتب المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة لديها العديد من الفروع التي قد تم وصوله إلى نحو تسعة وثلاثون فرعًا يتم تواجدهم في العديد من الأماكن المختلفة بالمملكة، حيث أن حوالي ألف ومائتان عميلًا يكونوا متواجدين بمكتبة جرير وهذا لكي يتم تلبية كافة الخدمات المختلفة التي يتطلبها العملاء، حيث أن الفرع الأول الخاص بمكتبة جرير في سنة 1979 بمحل حجمه صغير للغاية بالمتنبي يتواجد في الرياض.
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- خصومات جرير اليوم هاتف من النوع أوبو رينو 5 برو يدعم الجيل الخامس سعة 256 جيجا بايت باللون الفضي يكون بسعر 2399 بدلًا من 2799 ريال سعودي.
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- عروض جرير اليوم سعر هاتف من النوع آبل آيفون 13 من الجيل الخامس بسعة 512 جيجا بايت من اللون الأحمر يكون بسعر 5299 ريال سعودي.
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