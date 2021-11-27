شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات نهاية العام تصل إلى 50%

عروض بنده الأسبوعية، يقوم هايبر بنده ببيع كل المستلزمات والمنتجات التي تخص الغذاء إلى جميع جهات المملكة العربية السعودية، حيث يعمل الهايبر على عرض أقوى المنتجات والمستحضرات التي تتضمن على الجودة العالية بالسعر الذي يتناسب مع العديد من الأفراد بالمملكة العربية السعودية وكذلك الأشخاص المتواجدين بها، وكذلك فإن سوق بنده قد حصل على عدة جوائز خلال الأعوام السابقة، ويعمل أيضًا الهايبر على تقديم الخصومات القوية ومعها أكبر العروض بشكل مستمر.

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عروض بنده الأسبوعية

شركة بنده الخاصة بالتجزئة قد استطاعت بذل المجهودات لكي يتم بناء وتشييد شركة تكون ناجحة وأيضًا علامة قوية وكبيرة، كما أن الشركة قد عملت على تمهيد الطريق من أجل تشكيل التصورات الإيجابية عن العلامة التجارية لإطلاق الكثير من الأنشطة، وذلك لكي تستطيع أن تلبي كل احتياجات العملاء مثلًا، أول الشركات التي تخص التجزئة أسرعت لطباعة الكتيبات للعرض المتواجدة في الأسبوع مع توزيعها فورًا للمنازل.

عروض بنده السعودية

تخفيضات بنده الشهرية 200 أو 300 جرام من قطع القاروص تكون بسعر 23.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم سعر الكيس من مسحوق الغسيل تايد المركز مقدار 4.5 كيلو جرام أو 5 كيلو جرام يكون 36.95 بدلًا من 72.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية شوكولاتة من النوع توبليرون حجم 200 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

تخفيضات بنده الأسبوعية 1 + 1 من زبدة الفول السوداني الطبيعية بغير سكر مضاف لها من النوع قودي مقدار 340 جرام سعرها يكون 19.50 بدلًا من 39 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية سعر الكرتون من اللبن طويل الأجل كامل الدسم نوعه الربيع حجم 8 * 1 لتر يكون 20.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية 750 جرام + 250 جرام من الجبن الموزاريلا المبشورة كاملة الدسم نوعها المراعي يكون سعرها 27.95 بدلًا من 33.50 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الأسبوعية