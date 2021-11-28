شوف “خصومات خيال” أجدد عروض اكسترا لشهر نوفمبر 2021 في السعودية Extra Offers بمناسبة الجمعة البيضاء

نقدم لكم أجدد عروض اكسترا لشهر نوفمبر 2021 حيث جاءت عروض اكسترا خلال شهر نوفمبر بجميع المنتجات التي يرغب بها العديد وبكافة الأسعار المناسبة، لذلك يعتبر المتجر واحد من أفضل المتاجر التي يمكن أن تكون رأيتها من قبل، والآن سنعرض كافة العروض التي يقدمها وكذلك الأسعار بعد الخصم، إذا رغبت في اغتنام هذه الفرصة يمكن متابعة كافة التفاصيل القادمة.

أجدد عروض اكسترا لشهر نوفمبر 2021

يقدم اكسترا الكثير من العروض خلال شهر نوفمبر والجمعة البيضاء، وذلك حتى يتناسب مع جميع عملائه الذين يقومون بالشراء فقط من خلاله، وتأتي أهم عروض اكسترا بهذا الشكل:

موبايل سامسونج جالكسي إس 20 إف إي 128 جيجا الجيل الخامس، لون أحمر بسعر 1899 ريال سعودي بدلاً من 2999 ريال.

سامسونج جالكسي إس 21 إف إي 128 جيجا، الجيل الخامس باللون الفضي، بسعر 3999 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال.

تلفزيون LG 86 بوصة ذكي وفائق الوضوح بسعر 7899 ريال سعودي بدلاً من 15799 ريال سعودي.

تلفزيون تي سي إل 65 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 2899 ريال سعودي بدلاً من 3909 ريال سعودي.

تخفيضات وخصومات اكسترا



عندما ظهرت شركة اكسترا لأول مرة كانت من أفضل الشركات الرائدة وما زالت تقدم كل ما هو جديد في عالم الإلكترونيات، حيث أصبح الكثير الآن يفضلون شراء جميع الأجهزة والمنتجات من المتاجر، بالإضافة إلى السعر الذي جاء مناسب للجميع، ولنجاحه الساحق تم تواجد العديد من الفروع في الدول العربية ليتمكن الجميع من الاستمتاع بخدماته.

منذ إنشائها لأول مرة عام 2003 وهي استحوذت على قاعدة جماهيرية ليست بالقليلة، وأصبحوا يعتمدون عليها في جميع المنتجات التي يقومون بشرائها، وخلال عام 2004 تم تصنيف اكسترا كواحدة من أهم العلامات التجارية وبين 100 علامة تجارية منتشرة بداخل المملكة العربية السعودية، ومن أهم مميزاته: