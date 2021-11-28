شوف عروض بنده اليوم panda مع التخفيضات الكبرى في الجمعة البيضاء من هايبر بنده hyper panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم نتيحها لكم بتخفيضات تصل إلى النصف panda مع التخفيضات الكبرى في الجمعة البيضاء بأسعار حصرية من هايبر بنده hyper panda ، وهذا يشمل الإلكترونيات، والأغذية، والمشروبات، والأجهزة، ومستحضرات العناية بالشعر والبشرة، وهذا من مختلف أنواع الماركات المتاحة داخل المملكة العربية السعودية.

عروض بنده اليوم panda مع التخفيضات الكبرى في الجمعة البيضاء من هايبر بنده hyper panda

عروض بندة الاسبوعية مع التخفيضات الكبرى حتى 50% على اللحوم، والأسماك، والدجاج، بأرخص الأسعار المتاحة في كل فروع بندة السعودية، وهذا يستمر فقط لمدة محدودة حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 نوفمبر 2021، أي يوم 25 ربيع الثاني 1443، فالفرصة محدودة لا تفوتوها، واستفيدوا بالتخفيضات لشراء كل إحتياجاتكم من أغذية وسلع تموينية وبروتينية قبل نفاذ الكمية المتاحة منها في الفروع.

عروض بنده

نقدم لكم في التالي تخفيضات الجمعة البيضاء من تخفيضات بنده الجديدة المتاحة على الحوم الخراف، والعجل، والبقر، والتي تصلح لتحضير كل أنواع الأكلات، حيث متاح منها المقطع مكعبات، والاستراجنوف ، والكفتة، والمفروم، هذا بجانب أفخاذ الخراف وأكتاف العجل، كما تجدون منها المستورد البرازيلي والأسترالي، وكذلك البلدي المحلي.

hyper panda

خصم على قطع خروف نعيمي بالعظم بسعر 74.95 ريال سعودي للكيلو بدلا من 88.95 ريال سعودي.

فخذة خروف سواكني بسعر 54.95 ريال سعودي بدلا من 68.95 ريال سعودي للكيلو.

كتف خروف سواكني بسعر 53.95 ريال سعودي بدلا من 67.95 ريال سعودي للكيلو.

عرض على قطع عجل بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 49.95 ريال سعودي للكيلو.

هايبر بنده

نستعرض معكم سويًا في التالي أسعار اسماك بنده الطازجة من الجمبري، وأيضًا لحم الروستو، والنقانق، واللحم المفروم، بجانب بعض منتجات الألبان من البيض والجبن، والتي هي من الأطعمة المفيدة للجسم والتي تحمل نسبة كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات، كما أن أسعارها مميزة جدًا.

بنده

تقدم بندة عروض على الدجاج المجمد بأنواع مختلفة من دجاج بنده من شركات رضوى، وبرديكس، وودو، والتي يتوفر منها أوزان وأحجام مختلفة لتناسب كل الاستخدامات اليومية في الأكلات المتنوعة، هذا بجانب بعض أنواع المعجنات المتاحة حاليًا بخصم كبير في كل الفروع بالمملكة.

قدمنا لكم حصريًا اليوم أحدث أسعار عروض هايبر بنده اليوم المتاحة في فروع المملكة العربية السعودية بخصم كير وصل إلى النصف، وتابعونا في المقالات التالية لمعرفة أحدث إصدارات الأجهزة و بنده الكترونيات التي نقدمها لكم يوميًا على موقعنا بأجدد الخصومات في فترة تخفيضات الجمعة البيضاء.