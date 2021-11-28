نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “خصومات رااائعة” عروض اكسترا اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 وتخفيضات هائلة على الإلكترونيات electronics في المقال التالي
نقدم لكم عروض اكسترا اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 وتخفيضات هائلة على الإلكترونيات، حيث يمكننا القول أن عروض اكسترا واحدة من أضخم وأكبر العروض التي تحدث داخل المملكة العربية السعودية في كل فروع معارض اكسترا، حيث تحرص معارض اكسترا على توفير العديد من الخصومات الرائعة فيما يتعلق بالهواتف الذكية وليس هذا فقط بل على أجهزة المنزل الكهربائية أيضًا لتحصل على كل ما تريد بأفضل سعر ممكن، وتستمر العروض الخاصة بمعارض اكسترا حتى يوم 30 من هذا الشهر الجاري بخصومات تصل إلى 50% لذا دعونا نتعرف على أهم العروض.
عروض اكسترا اليوم الأحد
تحرص معارض اكسترا على أن تقوم بضم أهم العناصر التي قد يحتاج إليها كل مواطن داخل المملكة العربية السعودية، تساعد على توفير العروض على الأجهزة الحديثة منها الهواتف وأجهزة اللاب توب والكمبيوتر بالإضافة إلى كل ما يخص الاجهزة الكهربائية للمنزل، يمكنك أيضًا الحصول على كافة المقتنيات التي تخص الهواتف الذكية من سماعات أذن وباقي العناصر من خلال معارض اكسترا بأسعار مميزة في تلك الفترة، إحدى المزايا الأخرى الموجودة في معارض اكسترا هي مزية التقسيط فيمكنك الحصول على ما تريده من منتجات مع ميزة التقسيط المريح لفترات طويلة، في حالة لم تتمكن من الوصول لمعارض اكسترا تستطيع التواصل معهم عن طريق الاون لاين وتقوم بتقسيط ما تريده من منتجات.
قائمة بأسعار عروض اكسترا
- ماكينة صناعة القهوة اسبريسو ديلوجني بسعر 779 ريال سعودي بدلًا من 1349 ريال سعودي.
- طقم شنط للسفر ترافل مكون من ثلاثة قطع بسعر 285 ريال سعودي بدلًا من 569 ريال سعودي.
- فيليبس جهاز الشعر وتنعيمه بسعر 149 ريال سعودي بدلًا من 169 ريال سعودي.
- ماكينة حلاقة بروان برأس للتشذيب بسعر 949 ريال سعودي بدلًا من 569 ريال سعودي.
- غسالة كاندي بسعة 9 كيلو يصل سعرها إلى 1700 ريال سعودي بدلًا من 3399 ريال سعودي.
- مقلاة تيفال بدون زيت بسعة 4.2 لتر بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.
- ثلاجة كلاوس برو 12 قد يصل سعرها إلى 1399 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.
- تستطيع أيضًا الحصول على هواتف ايفون بسعر مميز بجانب هدايا لا حصر لها.
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