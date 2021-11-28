نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات تصل إلى 50% في اكسترا السعودية اليوم على جوالات متنوعة في المقال التالي
توفر اكسترا عروض قوية على أفضل هواتف المحمول من ماركات عالمية، فالأسعار المتوفرة إليكم من اكسترا مناسبة لجميع الطبقات والفئات ومن خلال هذا مقال سنقدم لكم أبرز العروض والتخفيضات المتوفرة من اكسترا السعودية على هواتف المحمول.
عروض اكسترا السعودية على الجوالات
يشمل العرض مختلف الأنواع من هواتف المحمول من أفضل الماركات كآبل وإليكم في السطور الآتية عروض اكسترا على آبل:
- آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الوردي.
- آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.
- يقدم العرض جوال آبل أيفون 11، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.
- آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون البنفسجي.
- آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الأبيض.
- يوافر العرض جوال آبل أيفون 13 ميني 5 جي مع مساحة 512 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.
- آبل أيفون 13 ميني 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأحمر.
عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على الجوالات
توفر اكسترا مجموعة من العروض والخصومات على هاتف سامسونج وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك العروض والخصومات:
- سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، 5 جي، 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.
- يحتوي العرض على جوال سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، 5 جي، 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الفضي.
- يضم العرض على جوال سامسونج جالكسي إس 21 ألترا 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود.
- سامسونج جالكسي إس 21 بلس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي.
تخفيضات اكسترا السعودية على الهواتف المحمول
يعتبر هاتف فيفو من أكثر أنواع الهواتف التي أقبل على التعامل معها الكثير من الأشخاص وإليكم في السطور الآتية أقوى عروض اكسترا على هاتف فيفو:
- فيفو إكس 60 برو، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.
- تحتوي التخفيضات على جوال فيفو واي 20، 2021، 4 جي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.
- تضم التخفيضات جوال فيفو واي 53 إس، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت.
- فيفو واي 20، 2021، 4 يجي مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.
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