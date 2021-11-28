نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات بأقوى تخفيضات الجمعة الصفراء في اكسترا extra حتى 4 ديسمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات بأقل الأسعار، فتقدم اكسترا جميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية إلى جميع عملائها في السعودية، بأقوي التخفيضات والخصومات على كافة أنواع الجوالات ذات الإصدار الحديث، وتشيكلة من جوالات سامسونج بخصم حتى 35%، وهواتف ايفون بخصومات تصل إلى 25% على الأسعار، وأيضًا جوالات فيفو في انتظاركم في جميع فروع اكسترا extra بأرخص الأسعار في تخفيضات الجمعة الصفراء المستمرة حتى يوم السبت 4 ديسمبر.

عروض اكسترا للجوالات

إليكم أفضل عروض اكسترا للجوالات ومن بينها جوال سامسونج جالاكسي أي 52 اس، الذي يعد أحد أكثر جوالات سامسونج المميزة التي يُمكنكم الحصول عليها من اكسترا، كما أنه مدعم بأحدث التقنيات والإمكانيات الحديثة، حيث يأتي الجوال بمساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة رام 8 جيجا رام، معالج ثماني النواه 5G 778G snapdragon بتكنولوجيا 6 نانو، وتأتي شاشة الجوال بحجم 6.5 بوصة بدقة FHD، بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية بدقة 64+12+5+5 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، وبطارية بقوة 4500 مل أمبير، ونظام تشغيل أندرويد 11.

الجوال متوفر في اكسترا بسعر 1549 ريال سعودي.

عروض اكسترا جوالات سامسونج

يعد جوال سامسونج جالاكسي s21 من أفضل عروض الجوالات المتوافرة في اكسترا نظرًا لإمكانيات الجهاز الرائعة، بدايةً من مساحة التخزين الداخلية التي تتسع للعديد من الملفات، حيث تأتي بحجم 128 جيجابايت، ووجود 8 جيجا رام في الجهاز لجعل ادائه سريع، وانتقالًا إلى احتوائه على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64+12+12 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 40 ميجا بكسل، مما يُمكِنك من إلتقاط أفضل الصور على الإطلاق وبأفضل جودة، ويتميز الجوال بشاشة ذات حجم 6.2 بوصة، كما يأتي الجهاز بخصم 21% على سعره.

الجوال متاح للشراء من اكسترا طوال فترة العروض بسعر حصري فقط 2799 ريال سعودي.

اكسترا ايفون

عروض على أجهزة الجوال في اكسترا السعودية، وتخفيضات تصل إلى 25% على جوالات ايفون، بألوان مختلفة للجوالات وذاكرة تخزين حتى 1 تيرابايت، وإليكم التفاصيل الخاصة بالجوالات مع الأسعار.

جوال ايفون 12 برو، مساحة داخلية 512 جيجابايت، بسعر 4599 ريال سعودي بدلاً من 6199 ريال سعودي.

جوال ايفون 13 برو ماكس، 256 جيجابايت، بسعر 5699 ريال سعودي.

ايفون 13 بذاكرة تخزين 128 جيجابايت، بسعر 3699 ريال سعودي بدلاً من 3799 ريال سعودي.

اكسترا تخفيضات الجمعة الصفراء

في ظل تخفيضات الجمعة الصفراء في اكسترا نقدم لكم أحد أكثر الجوالات المميزة بسرعة الأداء في مختلف البرامج والألعاب، وهو جوال فيفو في 21 المدعم بأحدث التقنيات الحساسة والمميزة، وتمتعوا بالحصول على خصم حتى 19% على جوال فيفو Y53S عند شراؤكم له من اكسترا السعودية، ونعرض لكم أسعار الجوالات في النقاط التالية.