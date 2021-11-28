- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض الجمعة البيضاء وأكبر التخفيضات والخصومات المبهرة من بنده في المقال التالي
بده وهايبر بنده تقدم أقوي العروض والتخفيضات بمناسبة الجمعة البيضاء التي تقام سنوياً في جميع أنحاء العالم وفري حتي نصف الثمن عند شراء ما يلزمك من داخل المجلة متوفر مهرجان الجمال والعناية بالبشرة سارعي بتغير فرشاه أسنانك ولعائلتك كل ثلاثة أشهر وأشتري فرشاه من Oral_B بخصم يصل إلى 35% ومتوفرة بخمس ألوان مختلفة ترضي جميع الأذواق.
عروض الجمعة البيضاء وأكبر التخفيضات والخصومات المبهرة من بنده
كما تقدم أقوي عروض المتنوعة 1 + 1 على منتجات الأطفال ( كلوت بامبرز ) بامبي، بامبرز، بيبي جوي، ليلي بامبرز، كما يتافر في قسم اللحوم أعلى جودة من اللحوم الطازجة المبردة المشكلة يبدأ العروض من يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر/ 19 ربيع الثاني متاحه العروض بجميع الفروع لمدة أسبوع أو حتي نفاذ الكمية.
وفري حتي نصف السعر مع بنده وهايبر بنده
- الموز يتمتع بفوائد عديدة لذا عليكٍ بشراء كمية وفيرة تناسب أحتياجاتك أشتري موز فلبيني 3 كيلو للصندوق الواحد أضمني بشراء بأقل سعر ب 10.95 ريال سعودي بدلاً 18.95 ريال سعودي.
- نحن في بداية فصل الشتاء وتحرص كل سيدة على تقوية مناعة عائلتا وأطفالها بمساعدات طبيعية أمنه أشتري عسل نحل طبيعي الذهبي / الشفاء 500 جرام سعر الحبة 19.95 ريال سعودي بدلاً من 40.50 ريال سعودي.
- قرمشة أكتر بسعر أقل من العربي تقدم عرضين زيت نباتي / زيت دوار الشمس ( 2 × 1.50 لتر ) سعر الحبة 19.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي.
- قومي بشراء عرض التوفير 1 + 1 أرز سيلا مزة هندي ديرة الخير كيس 10 كيلو بسعر 51.50 ريال سعودي بدلاً من 103.00 ريال سعودي.
- أشتري كيلو جبن شيدر أحمر / أبيض ويكسفورد بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 64.95 ريال سعودي.
- طبق بيض حجم كبير فقيه أبيض 30 حبة بسعر 15.50 ريال سعودي.
- طبق بيض كبير فقيه 30 حبة بسعر 12.95 ريال سعودي.
- أشتري رستو بقري برزيلي مبرد سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي.
- نقانق بقري برازيلي مبرد سعر الكيلو 25.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.
- مفروم بقري برزيلي قليل الشحم بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال سعودي.
- جمبري مزارعة 70 / 80 سعر للكيلو 22.95 ريال سعودي 35.95 ريال سعودي.
- عرض خاص عبوة ترويجية جبنة كريم مطبوخة المراعي ( 2 × 900 جرام ) بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 47.95 ريال سعودي.
- بطاطس مقلية داري مجمد 2 كيلو 1 + 1 بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 37.90 ريال سعودي.
- جبنة قطع المراعي 24 حبة 432 جرام سعر الحبة 10.95 ريال سعودي بدلاً من 18.75 ريال سعودي.
- حليب مركز / قليل الدسم المراعي 170 جرام 5 حبات بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 14.75 ريال سعودي.
- كرتونة شاي ربيع المذاق الأصل 300 كيس بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 48.25 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوي عروض الجمعة البيضاء وأكبر التخفيضات والخصومات المبهرة من بنده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.