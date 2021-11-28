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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين وخصومات استثنائية على المنتجات الغذائية بمناسبة نهاية فبراير في المقال التالي
عروض العثيم الاثنين، تستطيع من خلال زيارة هايبر عبدالله العثيم شراء جميع المنتجات التي ترغب بها، فهي من أكبر شركات البيع بالتجزئة المشهورة في العالم العربي، ولها فروع في أنحاء المملكة وتمتاز بأسعارها المنخفضة وهي مسؤولة عن بيع جميع المنتجات الاستهلاكية للمواطنين والمنتجات الغذائية، ويتوفر فيها المنظفات والأدوات المنزلية وحفاظات الأطفال والألعاب، كما يتوافر فيها المخبوزات والحلويات وأهم ما يميز الجودة وأنها طازجة ويتم إنتاجها بشكل يومي.
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عروض العثيم الاسبوعيه
يتوافر بفروع أسواق عبد الله العثيم العديد من اللحوم والخضروات والمنتجات الغذائية بأعلى مقاييس الجودة والسلامة. كما يوجد قسم في هذا الهايبر خاصة بالمكسرات والبهارات بكل أنواعها ويوجد خصم على الفواكه والخضروات ويتم حفظهم في مستودعات خاصة على درجة برودة جيدة. حيث لو كنت تريد شراء أفضل المنتجات، فكل ما عليك فعله هو زيارة الفرع الأقرب لك وشراء كل منتجات التي تريدها بأرخص سعر.
عروض العثيم الطازج اليوم
- عروض العثيم يوجد أوراك صدور بط الكيلو منها سعرها 39.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعية يتوافر اطياب لانشون يبلغ سعره 74.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين يوجد سجق اسكندرانى بسعر 69.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم يوجد مناديل سوفت رويال 500 منديل الثلاث قطع سعرهم 25.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية زبدة نيوزيلاندي مملحة سعرها 99.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم جبنة براميلي سادة وجبنة براميلي بالفلفل سعرها 48.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين جبنة رومي 250 جرام يبلغ سعرها 17.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم يوجد جبنة براميلي سادة يبلغ سعره 29.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم يوجد زيتون وسط أسود يبلغ سعره 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم يتوافر جبنة موزاريلا هالي حجم العبوة 325 جرام يبلغ سعرها 19.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب بطاطس مقلية اثنين ونصف كيلو يبلغ سعرها 44 ونصف ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بطاطس أومليت اثنين ونصف كيلو يبلغ سعرها 55.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده لبنيتا لبن كامل الدسم اللتر يبلغ سعره 12.95 ريال سعودي.
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