متحور كورونا الجديد أوميكرون يثير الخوف والفزع من زيادة الإصابات والوفيات من جديد

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محمد سياف - ابو ظبي - مع ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا الذي يطلق عليه” أوميكرون” سادت حالة من الفزع والخوف حول إمكانية انتشاره سريعا، وضعف المناعة، خوفا من حدوث زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، وبالتالي احتمالية العودة لسياسة الإغلاق والحظر من جديد، إذا أكدت على ذلك الكثير من الدول بل وإتخذت قرارا بغلق حركة الطيرات في مناطق جنوب إفريقيا وبعض الدول الإفريقية الآخرى التي ظهر لديها متحور كورونا الجديد.

ما هو متحور كورونا الجديد أوميكرون

أكدت منظمة الصحة العالمية على أن المتحور الجديد مثير للقلق بشكل كبير، خاصة أن بعض الإجراءات التي تمت على المتحور الجديد أكدت على إمكانية تكرار الإصابة بالفيروس، مع العلم أنه تم التأكيد أيضًا عدم وجود معلومات دقيقة عن ذلك الفيروس، ولا يعرفون الكثير عنه، وخاصة تأثير اللقاحات عليه، أو التسبب بأعراض مرضية شديدة، أو من حيث انتشاره السريع.

وظهرت أعراض متحور أوميكرون في دولة جنوب أفريقيا من خلال رصد أول حالة، إلا أنه أشارت تقارير إلى وجود حالة قبل ذلك في دولة بوتسوانا، وازدادت الإصابات بشكل كبير في جنوب أفريقيا بسبب سرعة الفيروس وقدرته على الانتشار والنمو أسرع من بقية المتحورات الآخرى، وتجري الآن العديد من الأبحاث التي تحتاج إلى عدة أسابيع لتحديد مدى تأثيره الفعلي.

ومع تزامن اكتشاف الحالات في دولة جنوب إفريقيا، إتخذت بعض الدول قرارات سريعة لتعليق حركة الطيران من وإلى دولة جنوب إفريقيا، وهو ما أزعج جنوب افريقيا التي أكدت أن لها الفضل في إكتشاف المرض لتلجأ الدول للأغلاق وكذلك الأمر لبعض الدول الإفريقية التي أبدت إنزعاجه من قيام الدول بوقف حركة الطيران، التي أكدت أنه لا ينبغي العجل في مثل هذه القرارات.