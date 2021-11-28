نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 500 جنية اغلقه فوراً بعد الاستخدام هتوفر كتير جدا في المقال التالي
الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء يوضح هذا الأمر أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء لدى بعض عملاء الشركة القابضة للكهرباء، وأسباب الشكوى المستمرة من ارتفاع الفاتورة على الرغم من عدم تواجد المكيفات أو الأجهزة عالية الجهد في المنزل، فما هي هذه الأجهزة الكهربائية التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء؟
الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء
ارتفاع فاتورة الكهرباء ليس ناتجاً فقط عن ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء، لكن ينتج عن وجود بعض الأجهزة الكهربائية التي تسبب ذلك، منها:
- غلاية المياه الكهربائية أو الكاتيل: يحتوي هذا الجهاز على heater، وإذا لم يتم استخدامها بشكل سليم فإن ذلك يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، لذلك ينصح دائما بشراء أنواع الغلاية الموفرة للطاقة، كما ينصح باستخدام كمية المياه المناسبة عند الاستخدام الفردي أو الجماعي، كذلك يجب فصل كابل الكهرباء الخاص بها عند عدم استخدامها.
- جهاز تسخين التوست: يتطلب هذا الجهاز قدرة كهربائية كبيرة لتشغيله، حيث أنه يستهلك معدل 1 كيلوواط كل 45 دقيقة، أو ما يعادل 1350 واط كل ساعة تشغيل كاملة.
الأجهزة المنزلية الكهربائية الأخرى
لا تتسبب الأجهزة سابقة الذكر فقط في ارتفاع فاتورة الكهرباء، حيث توجد أجهزة منزلية أخرى تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، وهي:
- الغسالة: تستهلك معدل عالي من الطاقة الكهربائية، لكن يمكن حل هذا الأمر عن طريق اختيار غسالة موفرة للطاقة، كذلك الامتناع عن تشغيل الغسالة الا في حالة امتلائها، أيضاً يمكن فصل الكابل الكهربائي للغسالة عند عدم التشغيل.
- مكيفات الهواء: يستهلك المكيف كذلك طاقة كهربائية عالية، ويتضح مع تشغليه في فصل الصيف أنه يعمل على زيادة فاتورة الكهرباء بطريقة ملحوظة، لذلك يتم إعطاء نصائح تتعلق بطريقة تشغيله بحيث يوفر الطاقة، منها التشغيل على درجة حرارة 24 درجة مئوية.
- الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء منها الراوتر وأجهزة الكمبيوتر و السخان الكهربائي والدفاية الكهربائية، والعديد من الأجهزة التي تعمل بالكهرباء، والتي تعرفنا عليها في هذا المقال.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 500 جنية اغلقه فوراً بعد الاستخدام هتوفر كتير جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.