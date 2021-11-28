جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 500 جنية اغلقه فوراً بعد الاستخدام هتوفر كتير جدا

الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء يوضح هذا الأمر أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء لدى بعض عملاء الشركة القابضة للكهرباء، وأسباب الشكوى المستمرة من ارتفاع الفاتورة على الرغم من عدم تواجد المكيفات أو الأجهزة عالية الجهد في المنزل، فما هي هذه الأجهزة الكهربائية التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء؟

الأجهزة التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

ارتفاع فاتورة الكهرباء ليس ناتجاً فقط عن ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء، لكن ينتج عن وجود بعض الأجهزة الكهربائية التي تسبب ذلك، منها:

غلاية المياه الكهربائية أو الكاتيل: يحتوي هذا الجهاز على heater، وإذا لم يتم استخدامها بشكل سليم فإن ذلك يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، لذلك ينصح دائما بشراء أنواع الغلاية الموفرة للطاقة، كما ينصح باستخدام كمية المياه المناسبة عند الاستخدام الفردي أو الجماعي، كذلك يجب فصل كابل الكهرباء الخاص بها عند عدم استخدامها.

جهاز تسخين التوست: يتطلب هذا الجهاز قدرة كهربائية كبيرة لتشغيله، حيث أنه يستهلك معدل 1 كيلوواط كل 45 دقيقة، أو ما يعادل 1350 واط كل ساعة تشغيل كاملة.

الأجهزة المنزلية الكهربائية الأخرى

لا تتسبب الأجهزة سابقة الذكر فقط في ارتفاع فاتورة الكهرباء، حيث توجد أجهزة منزلية أخرى تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، وهي: