تفصيص الرمان بسرعة الصاروخ هتففصي 20 كيلو في دقائق وكمان هتخزنيه من السنة للسنة

طريقة تفصيص الرمان بسرعة والتي تسهل على محبي تناول الرمان كثيراً، خاصةً وأن ثمار الرمان ذات قشرة صلبة ولا تتساقط حبيبات الرمان دون تفصيص منها، من أجل توفير الكثير من الجهد والوقت نتعرف على طريقة تفصيص الرمان بسرعة باستخدام أساليب بسيطة وسهلة في المقال التالي.

طريقة تفصيص الرمان بسرعة

تناول حبيبات الرمان بعد التفصيص أمر ممتع ومفيد، لكن طريقة التفصيص السريعة تجعل للأمر متعة أكبر، حيث يمكن ذلك عن طريق الآتي:

تقطع الأجزاء العلوية والسفلية من ثمرة الرمان في طريقة تشبه إلى حد كبير البرتقال.

تستخدم سكين في تحديد الحواف بيضاء اللون الموجودة في القشرة الخارجية للثمرة.

تقطع أجراء الرمان بعد ذلك في طريقة تشبه تقطيع البرتقال.

بواسطة إصبع اليد يتم تثبيت أحد حواف قشرة الرمان من الداخل، ثم تنزع الأجزاء التي تحتوي على حبيبات الرمان.

يتم إحضار طبق ويتم تفصيص حبيبات الرمان الصغيرة فيه.

يمكن كذلك إحضار طبق كبير وتقطيع أجزاء الرمان العلوية والسفلية، ثم بواسطة ملعقة أو سكين يتم الطرق على الثمرة حتى تتساقط الحبيبات من الثمرة بسهولة بعد فتح القشرة الصلبة.

كيفية حفظ الرمان

بعد التعرف على طريقة تفصيص الرمان بسرعة، نوضح فيما يلي طريقة حفظ الرمان:

يتم الحصول على حبيبات الرمان كما أوضحنا في الطريقة السابقة.

تغسل حبيبات الرمان بالماء البارد أو الماء المثلج، وهذه الخطوة هامة للحفاظ على قيمة الرمان الغذائية.

تصفى الحبيبات ويتم وضع مقدار من السكر عليها، حيث يكون كل كوب سكر معادل لـ 4 أكواب رمان.

يتم خلط السكر جيداً مع حبيبات الرمان.

يتم حفظ حبيبات الرمان إما في عبوة محكمة الغلق أو في كيس بلاستيكي مفرغ منه الهواء.

يتم حفظ حبيبات الرمان في الفريزر بعد ذلك واستخدامها في أي وقت.

طريقة تفصيص الرمان بسرعة حتى تسهل عملية تناوله أو تخزينه، وتوضيح كيفية التفصيص بطريقة سهلة، وشرح طريقة تخزين حبيبات الرمان أطول مدة، هذا ما تعرفنا عليه في هذا المقال.