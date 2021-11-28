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عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطس الكرسبي المقرمشة، تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي يفضلها الجميع ويتم طهيها بطرق مختلفة ومتنوعة وبالتالي يهتم الكثير لمعرفة طريقة عمل البطاطس الكرسبي الذي يكون مقرمش من الخارج ولونه ذهبي وله مذاق رائع وشهية، ويحب تناوله الكثير من الأطفال، لهذا يمكنك من خلال السطور القادمة معرفة الخطوات المطلوبة لعمل البطاطس الكرسبي في المنزل بطريقة شهية ولذيذة بدون الحاجة إلى الشراء من الخارج.

تحضير البطاطس الكرسبي

المكونات: 4 حبات من البصل ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر ثلاث ملاعق من الزبدة، اثنين كيلو بطاطس مقشرة ثلاث ملاعق زيت الزيتون ملح وزعتر.

خطوات تجهيز البطاطس الكرسبي

في الخطوة الأولى نبدأ بتقطيع البطاطس إلى شرائح رفيعة بعد تنظيفها وتقشيرها جيداً ثم نبدأ بتجهيز صينية ونضع فيها الزيت والسمنة، بعد ذلك نبدأ بوضع شرائح البصل بعد أن يتم تقطيعها وإضافة عليها الملح والفلفل الأسود ونضيف إليها الزبدة والزيت.

في الخطوة التالية نبدأ بتسخين الفرن قبل وضع الصينية ب 15دقيقة ونقوم بوضع صينية الكنافة في الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 375 درجة مئوية بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن ونضيف عليها الزعتر، ثم نقوم بوضعها مرة أخرى لمدة نصف ساعة في الفرن حتى يصبح البطاطس الكرسبي المقرمشة ولونه ذهبي.

في الخطوة الأخيرة نبدأ بوضع البطاطس الكرسبي المقرمش في طبق التقديم بعد إخراجه من الفرن نقوم بإضافته في طبق التقديم ونضيف الصوص ويتم تناوله في أي وقت وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل بطاطس كرسبي

المكونات، ثلاث حبات من البطاطس نصف كوب دقيق ملعقة بيكنج بودر ملعقة شطه ملعقة فلفل أسود ربع كوب ماء ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

يتم تقطيع البطاطس إلى أصابع متوسطة الحجم ونقوم بوضع طبق في الدقيق والملح والشطة والفلفل والبيكنج باودر ثم نضيف الماء تدريجيا بعد ذلك نقوم بوضع البطاطس في هذا الخليط ويترك في الثلاجة لمدة ساعة بعد ذلك يتم تسخين مقلاة فيها زيت ساخن ونضع فيها البطاطس حتى يصبح لونه ذهبي وبعد ذلك نقوم بوضع في طبق التقديم وتناوله مع الكاتشاب وبالهناء والشفاء.