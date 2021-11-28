نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم othaim offers على الهواتف الذكية وتجهيزات المنزل في المقال التالي

في الأسبوع الثالث على التوالي نعرض لكم عروض العثيم بتخفيضات هائلة. كما توجد فرص كبيرة جدا للربح تصل إلى ملايين الريالات من أسواق العثيم احتفالا بمرور ٦٥ سنة على تأسيس شركة عبد الله العثيم. كما يتضمن بروشور العروض عادة مسابقات خاصة مقدمة من بعض الشركات المصنعة للمنتجات المعروضة ويتم إجراء سحوبات إن الفائزين. وفي السطور التالية مجموعة من أهم تخفيضات العثيم على الهواتف الذكية والأجهزة الكهربية أطلقتها المجموعة تحت عنوان من الآخر يا بلاش. عروض العثيم يبحث الناس باستمرار عن أفضل أسعار الجوالات ويوفر العثيم بعض أنواع الهواتف الذكية من العلامات التجارية الشهيرة بأسعار مميزة.

من بين الهواتف المعروضة جوال سامسونج أي ١٢ سعة ٦٤ جيجا رام ٤ جيجا بايت يدعم شبكات الجيل الرابع سعر الحبة ٥٩٩ ريال سعودي فقط.

سعر جوال سامسونج أي ٣٢ سعة ١٢٨ جيجا بايت ورام ٤ جيجا بايت فقط ٩٩٩ ريال. ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة خمسة آلاف أمبير ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس.

جوال شاومي ٩ سي سعة تخزين ٦٤ جيجا ورام ٣ جيجا بايت يدعم الجيل الرابع من الشبكات متوفر بسعر ٤٤٥ ريال. العثيم مول شاشة اور ال اي دي سمارت ٦٥ بوصة بسعر ١٨٤٩ ريال فقط.

اشتري شاشة سهم ال اي دي سمارت ٤٣ بوصة بسعر ٨٦٩ ريال للحبة.

احصل على شاشة إمبكس ال اي دي سمارت ٤٢ بوصة مقابل ٨٩٩ ريال للحبة.

شاشة إمبيكس سمارت ٥٠ بوصة بسعر ١٣٤٩ ريال. ماكينة حلاقة فليبس للرجال بألوان عصرية سعر الحبة ٨٩ ريال.

مقابل ٦٩ ريال سعودي تستطيع شراء مجفف شعر فيليبس.

مكنسة برميل كوولين للتخلص من الأتربة والأطعمة المتساقطة على الأرضيات والسجاد سعر الحبة ١٣٩ ريال.

مكواة سوبر بي سيراميك بقوة ٢٤٠٠ وات متوفرة الآن بفروع العثيم مقابل ٥٩ ريال للحبة.

اصنعي أشهى الساندوتشات بسرعة وجودة عالية مع صانعة الساندويتش من كوولين مقابل ٧٩ ريال فقط. Othaim mall offers اشتري مايكروويف السيف لتسخين الوجبات وفك الأغذية المجمدة سعة ٢٠ لتر بسعر ١٧٩ ريال بدلا من ٢٩٤.٦٢ ريال.

دفاية دوتس ٢٤ أ سعر الحبة ١٢٩ ريال بدلا من ١٩٩ ريال.

كسرولا نيو لايف ٨ حبة سعر الطقم ١٩٩ ريال بدلا من ٤٣٧ ريال. شاشة ارو ال اي دي سمارت ٥٥ بوصة سعر الحبة ١١٩٩ ريال بدلا من ١٧٩٩ ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم othaim offers على الهواتف الذكية وتجهيزات المنزل - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم othaim offers على الهواتف الذكية وتجهيزات المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.