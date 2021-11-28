نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجمعة الخضراء على البقالة والسلع التمونية من بن داود جدة في المقال التالي

بن داود جدة مارك يحتفل مع الجميع داخل المملكة العربية السعودية وضواحيها طوال شهر نوفمبر بالجمعة البيضاء ويقدم أقوي العروض المتنوعة الأسبوعية على السلع الغذائية والبقالة التمونية تقدم شركة نسلته مجموعة منوعة من القهوة سريعة التحضير كما توفر أيضاً العرض العائلي الكبير نسكافية قهوة جولد ولعشاق الشوكولاتة توفر لهم فريووشية بحجم عائلي وبخصم رائع تبدأ العروض بداخل المجلة من 28 من نوفمبر2021 الموافق 19 ربيع الثاني أو حتي نفاذ الكمية. عروض الجمعة الخضراء على البقالة والسلع التمونية من بن داود جدة بيرين مياه 40 × 330 مل 2 + 1 مجاناً بسعر 41.95 ريال سعودي بدلا من 63.00 ريال سعودي.

كيس السفير أرز مزة بسمتي سيلا 5 كيلو 2 + 1 مجاناً بسعر 79.75 ريال سعودي بدلا من 119.80ريال سعودي.

مكرونة بروفيتو متنوعة 500 جرام 7 قطع بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 38.50 99ريال سعودي.

بوك جبن موزاريلا مبشورة 1 كيلو 1 + 1 بسعر 4.95 ريال سعودي بدلاً من 99.00 ريال سعودي.

السنبلة خضروات متنوعة 400 جرام 3 أكياس بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 22.50 ريال سعودي.

عبوة التوفير نسكافية قهوة سريعة التحضير 3×1 بسعر 19.95 ريال سعودي بدلا من 38.95 ريال سعودي. سنابل الخير شبيهه الجبن الأسكندراني كيلو بسعر16.95 ريال سعودي بدلا من 25.00 ريال سعودي.

أمريكانا مرتديلا لحم 1 كيلو بسعر 25.95 ريال سعودي بدلا من 41.50 ريال سعودي.

زينة شبيه جبن ملح خفيف بحبة البركة سعر الكيلو 21.95 ريال سعودي بدلا من 31.75 ريال سعودي.

الوادي لاند شبية القشطة بلدي سعر الكيلو 16.95 ريال سعودي بدلا من 25.25 ريال سعودي.

شبية جبنة دبل كريم هنغاري 1 كيلو بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

سنيورة صدور حبش مدخن 1 كيلو 64.95 ريال سعودي بدلاً من 92.95 ريال سعودي.

رويال جبنة جودة ماعز 1 كيلو بسعر 79.95 ريال سعودي بدلاً من 135.00 ريال سعودي.

زيتون أسباني كبير1 كيلو بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 20.25 ريال سعودي.

فيكتوريا شبيه جبنة موتزريلا سعر الكيلو 28.95 ريال سعودي بدلاً من 40.00 ريال سعودي.

أنواع مختلفة من المربي فراولة / مشمش/ تين / توت / سعر الكيلو ب 11.95 ريال سعودي بدلاً من 18.50 ريال سعودي.

جود لبنه 1 كيلو بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 27.95 ريال سعودي. قسم اللحوم الأسماك من بن داود جدة فخده خروف بربري بالعظم خصم 16% سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.

كتف خروف بربري بالعظم خصم 16% سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.

شرائح لحم بقري رقيقة خصم 21% سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال سعودي.

أسكالوب لحم بقري خصم 14% سعر الكيلو 42.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

مفروم بقري برازيلي خصم 17% بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 32.75 ريال سعودي.

شيش طاووك خصم 11$ سعر الكيلو 31.95 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

أنتاج دجاج قطع مشكلة غير متوفر في المدينة المنورة وزن الطبق 900 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال سعودي.

صدور دجاج التنمية وزن الطبق 450 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

دجاج اليوم كامل وزن 1000 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلا من 20.50 ريال سعودي.

دجاجة كاملة من اليوم وزن 1100 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 21.75 ريال سعودي.

دجاجة كاملة وزن 1200 جرام من اليوم بسعر 17.95 ريال سعودي بدلاً من 21.95 ريال سعودي.

خصم 27% عند شرائك كيلو سمك سردين بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي.

احصلي على خصم 24% عند شرائك كيلو سمك شعور كبير بسعر 37.95 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

استمتعي بخصم 22% عند شراء كيلو سمك سلماني بسعر 23.95 ريال سعودي بدلاً من 30.95 ريال سعودي. العرض العائلي شوكولاتة فريرو روشية 200 جرام 2 + 1 بسعر 55.95 ريال سعودي بدلاً من 88.50 ريال سعودي.

فريرو روشية 200 جرام سعر الحبة الواحدة 24.95 ريال بدلاً من 29.50 ريال سعودي.

كندر بوينو شوكولاتة 205 جرام بسعر 16.50 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

كندر شوكولاتة 50 جرام 4 قطع بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.00 ريال سعودي.

العرض العائلي ( 3 + 3 ) 6 حبات بسعر نوتيلا كريمة 400 جرام بسعر 69.95 ريال سعودي بدلا من 143.70 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الجمعة الخضراء على البقالة والسلع التمونية من بن داود جدة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الجمعة الخضراء على البقالة والسلع التمونية من بن داود جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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