نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها في النافدة ستطرد البرص و الوزغ والبعوض والنموس لن تدخل حشرة واحدة بيتك بعد الآن في المقال التالي
كيفية طرد البرص أو الوزغ من المنزل التي يبحث عنها الكثيرين نتيجة ما يقوم به هذا الحيوان من إزعاج لجميع الأفراد داخل المنزل أو إحداث ضرر أو تلف في بعض المواد الغذائية الموجودة فيه، ولذلك نطرح في هذا المقال أهم الطرق المتبعة والمضمونة للتخلص من تواجد البرص الغير مرغوب فيه داخل المنزل بشكل نهائي.
طرد البرص أو الوزغ من المنزل
نقدم فيما يلي العديد من الطرق الفعالة لطرد البرص أو الوزغ خارج المنزل، مع ضرورة عمل كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخوله من الأساس وهي سد فتحات النوافذ الواسعة وكذلك فتحات التكييف، وهذه أهم الطرق المتبعة لطرد البرص من المنزل:
- وضع قشر البيض في الأماكن التي يعتقد وجود البرص بها، حيث يظن البرص هذه القشور هي قشور بيض الثعابين التي يخشاها البرص بدرجة كبيرة.
- إضافة لبان الذكر إلى البخور وتبخير المنزل، حيث لا يحتمل البرص رائحة البخور على الإطلاق.
- عمل عجينة من النشا والماء ووضعها في جميع جوانب المنزل، حيث تساعد هذه العجينة في إعاقة حركة البرص للدرجة التي تمكن من اصطياده وقتله.
طرق منع البرص من دخول المنزل
لابد من تفعيل جميع طرق الوقاية التي يمكن من خلالها منع دخول البرص إلى المنزل منذ البداية، ومن أهم هذه الطرق الآتي:
- الرقابة الشديدة على جميع مداخل ومخارج المنزل، من خلال غلق جميع الفتحات الغير ضرورية.
- تعليق قطعة قماش تحتوي على الشيح أمام باب المنزل وعلى النوافذ، مع ضرورة تغييرها كل فترة.
- حماية النوافذ بوضع طبقة من السلك ذو الفتحات الضيقة عليه.
- دهان جميع نوافذ المنزل باستخدام زيت السيارة المستخدم سابقًا، نتيجة قدرته الهائلة في إبعاد الوزغ.
- رش أنواع آمنة على صحة الإنسان من المبيدات في مختلف أركان المنزل.
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