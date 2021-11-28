شوف أقوى عروض الجمعة البيضاء من بنده السعودية على تشكيلة من أروع منتجات المنزل والأسرة

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أقوى عروض الجمعة البيضاء‬⁩ من بنده ووفر حتى نصف السعر على تشكيلة من أروع منتجات المنزل والأسرة واستمتع بها داخل هايبر بنده من خلال زيارة أحد فروع بنده داخل المملكة والاستمتاع بعروض بنده القوية ضمن أقوى عروض الجمعة البيضاء‬⁩، وأيضا لا تفوتوا العروض الأسبوعية داخل هايبر بنده، بدأت عروض هايبر بنده في السعودية منذ يوم الأربعاء 19 ربيع الثاني وتستمر إلى الثلاثاء 25 ربيع الثاني 1443 هـ أو حتى نفاد الكمية. أقوى عروض الجمعة البيضاء من بنده: استمتع بعرض هايبر بنده على طحين فاخر كويتي ضمن أقوى عروض الجمعة البيضاء (1 كيلو) عدد 4 كيس بسعر 14.5 ريال سعودي بدلاً من سعر 19.80 ريال سعودي، ضمن عروض الجمعة البيضاء داخل جميع فروع هايبر بنده، هايبر بنده يضمن لك أقل سعر داخل المملكة، وهتوفر حتى نصف السعر مع هايبر بنده تستمر العروض حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 ربيع الثاني 1443 هـ.

كما يمكنك الاستمتاع بعرض بنده على معجون طماطم السعودية عدد 2 كرتون، بسعر 25 ريال سعودي قبل الخصم أما سعر المنتج بعد الخصم هو 17.50 ريال سعودي، تحتوي الكرتونة الواحدة على عدد 8 حبات وزن الحبة الواحدة 135 جرام.

أيضا تستطيع الحصول على مياه دالا (40 × 200 مل)، عدد 2 كرتون، السعر الأساسي هو 37.5 ريال سعودي، السعر بعد تطبيق العرض هو 21.95 ريال سعودي.

أقوى عروض الجمعة البيضاء‬⁩ في بنده يقدم الهايبر عرض على حليب مجفف كامل الدسم المراعي. ( 1800 جرام ) + 25% إكسترا. سعر الكيس هو 38.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 65.95 ريال سعودي. احصل أيضا على مسحوق غسيل تايد مركز ( 4.5 / 5 كيلو ). سعر الكيس الأصلي هو 72.95 ريال سعودي. أما بالنسبة لسعر الشراء الفعلي للعميل بعد الخصم هو 32.95 ريال سعودي.

اشتري كرتون من دجاج ساديا ( 10 قطع × 1 كيلو ) بسعر 124.95 ريال سعودي. بدلاً من سعر المنتج الأساسي وهو 152.95 ريال سعودي.

مناديل للوجه من هايبر بنده بسعر 19.95 ريال سعودي للحبة بعد الخصم. أما سعر الحبة من مناديل هلا قبل خصم بنده هو 33.95 ريال سعودي، ( 10 × 180 منديل ).

احصل على تخفيضات هايبر بنده على مطهر ديتول ( 1 + 1) / ( 2 لتر ). سعر الحبة 38.95 ريال سعودي بعد الخصم بدلاً من السعر الأصلي للمنج وهو 89.95 ريال سعودي.

كما يمكنك الاستفادة من تخفيضات بنده على عدد 2 حبة من حفائظ للأطفال من نوع بيبي جوي صندوق حجم جامبو. بسعر 149.95 ريال سعودي بدلا من سعر 219.90 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض الجمعة البيضاء من بنده السعودية على تشكيلة من أروع منتجات المنزل والأسرة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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