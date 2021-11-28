نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت على الهواتف الذكية من أشهر الماركات وخصم حتى 70% تخفيضات الجمعة المذهلة في المقال التالي

تعتبر عروض لولو ماركت من أشهر العروض التي تقدمها الهايبرات والمولات الكبرى في المملكة. ومع انطلاق عروض الجمعة البيضاء يقدم هايبر لولو خصومات كبيرة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بأنواعها تصل إلى نسبة 70 بالمائة من سعر المنتج. ويوفر لولو مول هواتف سامسونج وأيفون كما يعرض ماركات اوبو وهونور وهواوي أيضاً. كما توجد عروض ممتازة على اكسسوارات الجوال المختلفة ونقدم لكم بعض من هذه العروض المقدمة للإطلاع على أحدث المنتجات. عروض لولو ماركت يقدم لولو عدة خصومات مميزة على الإلكترونيات حيث توفر خصم بقيمة 200 ريال على تابلت سامسونج جالاكسي تاب إس 7 إف إي. ذاكرة الهاتف 64 جيجا بايت رام 4 جيجا بايت بالإضافة إلى كاميرا خلفية وأخرى أمامية. متاح الان مقابل 2199 ريال بدلاً من 2399 ريال.

من بين الهواتف المتاحة أيضاً خصومات على منتجات أبل حيث يمكنك الحصول على أبل أي باد 9 واي فاي 10.2 بوصة سعة 256 جيجا. متوفر مقابل 2249 ريال بدلاً من 2299 ريال.

احصل على خصم بقيمة 50 ريال على تابلت سامسونج تاب أي 7 لايت 8.7 بوصة سعة 32 جيجا. حيث يعرض مقابل 549 ريال بدلاً من 599 ريال.

عرض مميز من لولو على هواوي مات باد تي 8 بوصة الجيل الرابع سعة 32 بوصة بسعر 479 ريال بدلاً من 469 ريال. برافا فاسو الجيل الرابع 10 بوصة بالإضافة إلى لوحة مفاتيح + سماعة بسعر 729 ريال بدلاً من 789 ريال.

لينوفو تابلت 10 بوصة 32 جيجا بسعر 599 ريال بدلاً من خصم 699 ريال بخصم قدره 100 ريال.

تاب إم 8 بوصة لينوفو مقابل 499 ريال بدلاً من 599 ريال. رام 2 جيجا بايت ذاكرة سعة 32 جيجا بايت. لولو هايبر ماركت من بين العروض المقدمة من هايبر لولو على أيفون 133 الجديد من إنتاج شركة أبل العالمية. إذ أن سعة الهاتف 256 جيجا محاط بإطار من الألومنيوم ومصنوع من الأمام والخلف من زجاج غوريلا المميز. يمكنك الحصول عليه مقابل 3999 ريال بدلاً من 4299 ريال حيث تكون قيمة الخصم 300 ريال.

من بين الأجهزة المعروضة هاتف تكنو سبارك 8 سعة 32 جيجا رام 4 جيجا، سعة ذاكرة 32 جيجا بايت شاشة 6.56. الجوال معروض مقابل 449 ريال بدلاً من 499 ريال. lulu hypermarket جوال شاومي ريدمي ٩ سي سعة ٦٤ جيجا يعمل بنظام أندرويد 10 3جيجا بايت رام متوفر بسعر 449 ريال بدلا من 499 ريال. هاتف شاومي ريدمي نوت 10 سعة 128 جيجا يدعم شبكات الجيل الخامس، يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 11. 4 جيجا رام شاشة 6.5 بوصة معروض مقابل 799 ريال فقط.

شاومي مي 11 سعة 128 جيجا الجيل الخامس رام 8 جيجا سعة ذاكرة 128 جيجا. يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي أمامية. يمكنك إقتناؤه من هايبر لولو مقابل 2979 ريال. lulu hypermarket ksa جوال فيفو واي ٢٠ اس سعة ١٢٨ جيجا بنظام أندرويد ١١ سعة ٨ جيجا بايت شاشة ٦.٧١ بوصة يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرا بالخلف. بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بالأمام يمكنك الحصول على هذا الهاتف مقابل ٧٩٩ ريال بدلا من ٨٦٩ ريال بخصم قدره ٧٠ ريال سعودي

جوال فيفو واي 53 إس سعة 128 جيجا بسعر 929 ريال بدلاً من 1149 ريال اقتنيه الآن واحصل على خصم 220 ريال.

هاتف فيفو في 21 الجيل الخامس سعة 128 جيجا مقابل 1699 ريال.

فيفو اكس 60 الجيل الخامس سعة 256 جيجا هذا الهاتف يحتوي على رام 12 جيجا بايت وثلاث كاميرات خلفية بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية. يمكنك شراؤه من lulu market مقابل 2299 ريال بدلاً من 2699 ريال بخصم قدره 400 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت على الهواتف الذكية من أشهر الماركات وخصم حتى 70% تخفيضات الجمعة المذهلة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو ماركت على الهواتف الذكية من أشهر الماركات وخصم حتى 70% تخفيضات الجمعة المذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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