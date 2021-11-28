رقم مسابقة الحلم Dream 2021 جميع الدول للدخول على سحب 1.000.000 دولار

مسابقة الحلم الفور بجائز مليون دولار وارقام الاشتراك تعتبر أكثر ما يبحث عنه كل من هم مهتمون بدرجة كبيرة بالمشاركة في المنافسات والسباقات الخاصة بتلك المسابقة والتي تعتبر من بين أشهر وأصدق المسابقات التي يسعى الكثير من محبي المسابقات للانضمام لها رغبة في تحقيق الفوز ولكي تكون الجائزة الأولى من نصيبهم حيث أن المسابقة تعرض عددا من الجوائز والتي يحصل كل من يفوز بالمسابقة الشهيرة حلم والتي تعرض ضمن برنامج يعرف بصدى الملعب والمعروض بشاشة الإم بي سي الفضائية، ويقوم بعرض تلك المسابقة الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المسابقة، ومختلف الأرقام الخاصة بالاشتراك فيها.

مسابقة الحلم الفور بجائزة مليون دولار وارقام الاشتراك

مسابقة الحلم الفور بجائزة مليون دولار وارقام الاشتراك نتعرف عليها من خلال فقرتنا الحالية حيث أن حلم كل مشترك بتلك المسابقة في أن يحصل على الجائزة بعد أن يتم الإجراء للسحب الخاص بالحصول على الجائزة والتي تقدر بمبلغ يعدل مليون دولار ومن خلال عدد من الطرق التي قد قامت بتحديدها الجهة المعنية الرسمية المنظمة للمسابقة والتي من بينها الاشتراك من خلال أن يقوم كل راغب في المشاركة بالمسابقة بالإرسال للرسائل النصية، وكل دولة من الدول لها الرقم المخصص لها بحيث يستطيع كل مقيم في تلك الدول أن يقوم بعمل اشتراك فوري في المسابقة من خلال ارسال رسالته النصية والتي تتضمن الكلمة حلم، أو كلمة dream بالإنجليزية.

أهم الأرقام للدول التي من الممكن أن يتم الاتصال منها

للاشتراك بالمسابقة:المملكة العربية السعودية من الممكن الاشتراك باستخدام الرقم 858888.

من الممكن أيضا التواصل عبر الرقم 650444 أو الرقم 755505.

الاتصال عبر 5544 من دولة الإمارات العربية المتحدة أو الرقم 3636.

من الكويت التواصل عبر الرقم 4141.

من عمان التواصل من خلال 90434.

البحرين يكون رقم التواصل من خلال 94000.

العراق الاشتراك بالرقم 2266 أو 2180.

من فلسطين بالرقم 1652.

وقد قدمنا لكم في هذا المقال اهم الخطوات للاشتراك في مسابقة الحلم والدخول علي السحب للفوز بجائزة المليون دولار