شوف خصومات بنده اليومية 30% علي المواد الغذائية لمدة 24 ساعة

خصومات بنده اليومية، سوق بنده يعمل على بيع كافة مستحضرات الغذاء وكذلك المنتجات الثانية إلى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يقوم بإعطاء المنتجات التي تشمل على الجودة العالية بالسعر الذي يتناسب مع كل المواطنين بالمملكة وأيضًا الأشخاص المقيميين في السعودية، حيث أن الشركة قد نالت العديد من الجوائز أثناء تاريخها على سبيل المثال، أفضل وأحسن علامة تجارية يتم تواجدها في آسيا كلها وذلك في سنة 2011، وكذلك جائزة السعودية التي تخص المسئولية الاجتماعية.

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خصومات بنده اليومية

سوق بنده يعد من ضمن أشهر الأسواق التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يقوم بخدمة من الممكن أن تصل إلى نحو مائة وستة مليون عميلًا متواجدين في جمهورية مصر العربية وكذلك المملكة العربية السعودية، حيث أن سوق بنده يعتبر من رواد القطاع الهامة إلى تخص قطاع التجزئة، كما أن تشمل السجل العريق الذي يرجع إلى عام 1978.

عروض بنده السعودية

عروض بنده اليوم 1.5 لتر من سائل بنده الخاص بغسيل الصحون عدد 1 + 1 يكون بسعر 17.50 بدلًا من 35 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية 500 جرام من الطحينة الفاخرة نوعها حلواني تكون بسعر 47.90 بدلًا من 71.85 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 1 + 1 من مناديل الوجه نوعها أونو العبوة التي تخص إعادة التعبئة حجم 10 * 180 منديل تكون بسعر 33.95 بدلًا من 67.90 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

خصومات بنده اليوم 400 مل من لوشن الجسم نوعه نيفيا يكون بسعر 13.95 بدلًا من 40.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 2 + 1 من بوب كورن الدجاج نوعها أمريكانا مقدار 400 جرام سعرها يكون 39.90 بدلًا من 59.85 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية سعر التوت فارمز من النوع سيلكت مقدار 750 مل تكون 11.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية الربع الأمامي من خروف الجورجي يكون سعرها 239.95 بدلًا من 260 ريال سعودي.

خصومات بنده الشهرية