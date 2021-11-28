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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على جميع المنتجات خصم من 20 وحتي 70% خصومات هائلة في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يقوم سوق بنده ببيع كافة المنتجات والمستحضرات التي تخص الغذاء، وكذلك العديد من المستلزمات الثانية إلى جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعمل على إعطاء تلك المستحضرات التي تشمل الجودة العالية والكبيرة بالسعر الذي يتناسب مع كافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية، والمواطنين المقيمين في المملكة، حيث أن شركة بنده أيضًا قد نالت العديد من الجوائز أثناء التاريخ الخاص بها، و الجوائز هي جائزة أفضل وأجمل علامة تجارية تكون متواجدة في آسيا عام 2011، وكذلك الجائزة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية بالمملكة.
عروض بنده اليوم ولمدة أسبوع تصل ل 70% black friday لمدة 5 أيام فقط تسوق الآن
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يكون من ضمن أكبر الأسواق وأشهر الأسواق التي تكون متواجدة بالمملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعمل على خدمة العديد من العملاء التي يمكن وصولها نحو مائة وستة مليون عميل يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية.
وكذلك في جمهورية مصر العربية، حيث أن السوق يعد من إحدى القطاعات الهامة والضرورية التي تختص بقطاع التجزئة، كما أن الهايبر أيضًا يتضمن على سجل كبير للغاية يرجع إلى عام 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من المفروم البرازيلي البقري الذي يكون قليل الشحم 26.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم 940 جرام من المايونيز نوعه هاينز يكون بسعر 10 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- سعر 360 جرام من الزيتون الأخضر يكون 10 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من التونة الخفيفة مع الفلفل الحار من النوع قودي مقدار 160 جرام أو 185 جرام يكون بسعر 10 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.
- الكيلو جرام من التوب راوند من النوع البرازيلي يكون بسعر 37.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.
- الروستو البقري البرازيلي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 34.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- 700 جرام من قطع الدجاج نوعها طيبة التي تكون متبلة مع الفلفل والليمون سعرها 10 بدلًا من 14.25 ريال سعودي.
- حبات الدجاج المشكلة من النوع التنمية حجم 900 جرام يكون بسعر 8.50 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الفول المجروش من النوع الأسترالي يكون 6.95 ريال سعودي.
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