نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصلح خدوش شاشة هاتفك بالليمون ومعجون الأسنان من منزلك دون الحاجة لأي شخص لن تصدق النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت الهواتف الذكية ضرورة في حياتنا اليومية فشاشات الهواتف المحمولة عرضة للكسر أو الخدوش، وهذا أمر مزعج للغاية وقد يدفع بعض الأشخاص للبحث عن مركز إصلاح وإنفاق مبالغ ضخمة لإصلاح بعض الخدوش التي يمكن أن تكون سهل التعامل معها اهرب من المنزل بأي ثمن سنشرح لك أن الشاشة معجون في المقال التالي خطوات الإصلاح مع معلومات مفصلة.

تصليح شاشة الموبايل بالمعجون والليمون

هناك مسألة مهمة تحتاج إلى توضيح من البداية فغالباً ما تكون الوقاية أكثر أهمية من العلاج لذلك من الأفضل دائمًا وضع نوع جيد من واقي الشاشة لمنع التشققات أو الخدوش وتجنب التعرض لبيئة أكبر.

قد يسقط الهاتف بسبب كسر الشاشة أو الخدوش البسيطة التي تسبب مشاكل في الاستخدام خاصة إذا كان الهاتف جديدًا مما قد يجعل الشخص يشعر بالحزن على هاتفه وهناك طرق عديدة لكسر الشاشة أو الخدوش يمكن أن يمكن إصلاحها سواء الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية.

أهم شيء هو إصلاح مشكلة الشاشة هذه الطريقة يمكن أن تحل مشكلة الشاشة بدون مركز إصلاح استخدم بعض المواد التي يمكن شراؤها في المنزل مثل معجون الأسنان والليمون.

وتجدر الإشارة إلى أن معجون الأسنان من العناصر المهمة في كل منزل وقد لا يعرف الكثير من الناس المهام التي يمكن أن يستخدم فيها معجون الأسنان مثل إزالة الخدوش.

طريقة تصليح الشاشة بالليمون والمعجون

أولاًضع نقطة من الليمون ثم استخدم أطراف أصابعك لأخذ كمية صغيرة من معجون الأسنان وضعها على الشاشة.

نقوم بتحريكها في حركة دائرية لتغطية الشاشة بالكامل.

ثم انتظرنا بضع دقائق حتى يجف.

ثم بدأنا في مسح الشاشة بقطعة قطن مبللة.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام معجون الأسنان لإصلاح الشاشات المكسورة أو المخدوشة يمكن أن يصلح الهواتف المحمولة وشاشات الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وما إلى ذلك.

تصليح شاشة الموبايل ببودرة الأطفال

يمكنك الاعتماد على بودرة الأطفال لحل مشكلة كسر الشاشة أو الخدو ، وتتمثل الطريقة في خلط الكمية المناسبة من بودرة الأطفال والكمية المناسبة من الماء، ثم وضعها على الشاشة بحركة دائرية والانتظار بضع مرات دقائق ثم استخدم قطعة قطن مبللة امسح الشاشة وستصبح الشاشة نظيفة بدون أي خدوش أو تشققات.