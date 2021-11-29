نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض ساكو في الجمعة البيضاء على الأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عروض ساكو تقدم أجمد العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والعدد المختلفة بمناسبة الجمعة البيضاء وحتى 1 ديسمبر 2021، فسارعوا بالمبادرة والذهاب إلى أقرب فرع اليكم من فروع ساكو للبيع بالتجزئة المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، لشراء كل إحتياجاتكم ومستلزماتكم بأجود الخامات وأقل الأسعار من مكان واحد، كما أنها تهتم بتقديم أقوى العروض على الأطقم الخارجية والشوايات والدفايات الخارجية وذلك لتشجيع الأسر على الترقية والمتعة بالنزهات الخارجية والتمتع بالطبيعة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم أهم وأفضل هذه العروض كما يلي. عروض ساكو في الجمعة البيضاء على الأجهزة الكهربائية والأدوات المختلفة: صانعة القهوة أسبريسو وأيضاً صانعة كابيتشينو بسعر قوة 850 واط بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال، بالإضافة إلى قدح مجاني.

صانعة القهوة- كبسولات متعددة، قوة 1450 واط بسعر 319 ريال سعودي بدلاً من 419.75 ريال. صانعة الفيشار بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 139.75 ريال.

نافورة شوكولاتة بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 249.75 ريال.

صانعة الكريب مقاس 33 سم بسعر 159 ريال سعودي بدلاً من 229.75 ريال.

صانعة الخبز العربي من هومكس بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 349.75 ريال.

صانعة التورتلا غير اللاصقة بسعر 185 ريال سعودي بدلاً من 259.75 ريال.

صانعة خبز عربي أو بيتزا متوفرة باللون الأحمر بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 249.75 ريال. عروض الآلات الرياضية في الجمعة البيضاء: جهاز سير كهربائي بمحرك 2.5 حصان يتحمل حتى وزن 120 كيلو جرام بسعر 1,849 ريال سعودي بدلاً من 2,299 ريال.

جهاز سير كهربائي متعدد الوظائف بمحرك قوة 1.5 حصان، يتحمل حتى وزن 110 كيلو جرام بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 1,999 ريال.

جهاز سير كهربائي بمحرك قوة 3 حصان، يتحمل حتى وزن 130 كجم بسعر 3,499 ريال سعودي بدلاً من 4,349 ريال.

جهاز سير كهربائي بمحرك قوة 1.75 حصان يتحمل حتى وزن 130 كيلو جرام بسعر 3,599 ريال. دراجة تمارين رياضية من سبورتكس بسعر 1,599 ريال سعودي بدلاً من 2,299 ريال.

جهاز تمارين إليبتكال تتحمل حتى 150 كيلو جرام، مزودة ب 32 نظام تلقائي بسعر 1,679 ريال سعودي بدلاً من 2,099 ريال.

دراجة تمارين رياضية أمبتوس مزودة ب 16 برنامج بسعر 1,399 ريال سعودي بدلاً من 1,705 ريال.

جهاز تمرين الذراعين والساقين من سبورتكس بسعر 2,199 ريال سعودي بدلاً من 2,799 ريال. كما توفر لكم شركة ساكو السعودية إمكانية تقسيط اي جهاز من هذه الأجهزة على أقساط متساوية حتى 6 أشهر متتالية. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض ساكو في الجمعة البيضاء على الأجهزة الكهربائية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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