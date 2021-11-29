“قبل نزوله السوق” موبيل اوبو رينو 7 برو الجديد كليا مواصفاته واسعاره وعيوبة

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“قبل نزوله السوق” موبيل اوبو رينو 7 برو الجديد كليا ننشر لكم في مقالنا اليوم أهم مواصفات وأسعار موبيل اوبو رينو 7 برو الأفضل في سوق الهواتف الذكية في الفترة الحالية حيث أن الهاتف يتميز بتصميم رائع وسمك الهاتف رفيع بالإضافة إلى خفة وزنه ويتميز ببطاريته القوية التي تتحمل استخدام لأكثر من يومين، كما أنه مزود بكاميرا رائعة حيث أنه يهم بعض الأشخاص جودة التصوير أكثر من أي شيء في الهاتف، وسنوضح لكم أيضًا أبرز عيوب موبيل اوبو رينو 7 برو ومميزاته في السوق السعودي. أهم مواصفات موبيل اوبو رينو 7 برو في الأسواق يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.

معالج MediaTek Dimensity 1200 5G ثماني النواة.

يحتوي على 2 شريحة إتصال.

متوفر منه نوعين من الذاكرة الداخلية بحجم 128 و256 جيجا بايت.

يدعم جميع الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس المتطورة.

ذاكرته العشوائية تتراوح بين 8 إلى 12 جيجا بايت.

يدعم خاصية الدعم السريع بقوة تبلغ 65 وات.

الكاميرا رباعية الكاميرات الأولى بجودة 64 بيكسل والثانية دقتها تصل إلى 8 ميجا بيكسل ، الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بينما الرابعة أيضًا دقتها 2 ميجا بيكسل.

أما بالنسبة للكاميرا السيلفي الخاصة بها تبلغ 32 ميجا بيكسل.

سعة البطارية حوالي 4500 ميللي أمبير.

وزنه حوالي 177 جرام، سمكه 7.6 مللي متر وطوله 160 مللي متر بينما عرضه 73.1 مللي متر.

يدعم خاصية الواي فاي وجي بي إس والسماعة الخارجية وأيضًا نظام البلوتوث.

الهاتف مصنوع من مادة الألومنيوم وظهره مصنوع من الزجاج. عيوب هاتف أوبو رينو الجديد غير مزود بسماعات من النوع ستيريو.

لا يدعم خاصية الذاكرة الخارجية “كارت الميموري”. مميزات هاتف أوبو رينو 7 برو الجديد بصمة الإصبع توجد أسفل شاشة الهاتف.

مزود بمعالج ذاكرة قوي.

يحتوي على خاصية الشحن السريع.

كاميرا الهاتف الأمامية 32 بيكسل. المحتويات التي تأتي مع الهاتف سماعات الهاتف.

شاحن بقوة 65 وات.

جراب للهاتف لحمايته.

كابل تايب سي.

دبوس لإخراج المكان الذي يوضع به الشريحة. أسعار الهاتف في الأسواق العربية وحول العالم يبلغ سعر الهاتف في المغرب حوالي 4800 درهم.

وفي مصر يبلغ 8600 جنيه مصري.

بينما سعره في الجزائر يبدأ من 73000 دينار.

في أميركا يبلغ سعره 550 دولار أميركي.

أما في السعودية فسعره 2050 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة "قبل نزوله السوق" موبيل اوبو رينو 7 برو الجديد كليا مواصفاته واسعاره وعيوبة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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