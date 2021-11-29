نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات حتى 50% على الأجهزة المنزلية في اكسترا السعودية اليوم في المقال التالي
تعتبر اكسترا من أقوى المتاجر في المملكة العربية السعودية التي تخصصت في بيع الإلكترونية بداية من هواتف المحمول والشاشات والمكيفات الجدارية والغسالات والثلاجات وغيرهم الكثير من الأجهزة، فيوجد لاكسترا أكثر من فرع ويمكنكم في أي وقت التوجه إلى أقرب فرع من فروع اكسترا وستحصلون على كل ما ترغبون.
عروض قوية من اكسترا على الأجهزة المنزلية
تقدم اكسترا عروض قوية على مختلف الأجهزة التي من بينها الشاشات وإليكم في السطور الآتية العروض المقدمة من اكسترا على الشاشات من مختلف الماركات:
- كلاس برو تلفزيون 65 بوصة مع خصم بنسبة 50.01%.
- خصم على شاشة ال جي تلفزيون 75 بوصة مع خصم بنسبة 50%.
- يضم الخصم على شاشة تي سي إل 55 بوصة مع خصم بنسبة 31.17%.
- خصم على شاشة سوني 85 بوصة مع خصم بنسبة 52.78%.
- شاشة سامسونج 85 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 48.89%.
خصومات اكسترا السعودية على الثلاجات
توفر اكسترا مجموعة من العروض القوية على أنواع وتشكيلات مختلفة من الثلاجات من ماركات عالمية أيضًا وإليكم في السطور الآتية العروض المتوفرة من اكسترا على الثلاجات:
- كلاس برو ثلاجة باب جانب باب 19.9 قدم متوفر باللون الفضي مع خصم بنسبة 40.01%.
- ثلاجة كلاس برو 18.2 قدم بخار إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض مع خصم بنسبة 39.4%.
- يضم العرض على ثلاجة إل جي باب جانب باب 21.6 قدم متوفرة باللون الرمادي الغامق مع خصم بنسبة 37.84%.
- ثلاجة باناسونيك باب جاب باب 18 قدم إنفيرتر متوفر باللون الرمادي الغامق.
- ثلاجة كلاس برو 12 قدم مانع للتجمد متوفرة باللون الأبيض.
عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية على أجهزة اللاب توب
توفر اكسترا تشكيلة مختلفة من أجهزة اللاب توب وتقدم عليها عروض مذهلة من بينها كلًا من التالي:
- هواوي ميت بوك دي 14، كور أي 5، 8 جيجا، 512 جيجا، 14 بوصة متوفر باللون الرمادي.
- جهاز مايكروسوفت سيرفس كور أي 5 مع شاشة 13.5 بوصة باللمس متوفر باللون الأسود.
- يحتوي الخصم على جهاز أيسر أيه 515 لاب توب للألعاب، كور أي7، 20 جيجا، 1 تيرا، 256 اس اس دي، 15.5 بوصة متوفر باللون الأسود.
- جهاز هواوي ميت بوك دي 15، كور أي 3، 16.6 بوصة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرمادي.
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