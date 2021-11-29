العب يلا.. طريقة تشغيل ببجي نيو ستيت على الآندرويد والآيفون pupg new state في 5 دقائق

طريقة تشغيل ببجي نيو ستيت pupg new state على الآندرويد والآيفون، الذي يبحث عنها عشاق ألعاب الفيديو ومحبين لعبة ببجي الأساسية، حيث تعد لعبة ببجي نيو ستيت هو الإصدار الجديد من لعبة ببجي، لذلك تتزايد عمليات البحث عنها بشكل كبير على جوجل، ولهذا نستعرض لكم مميزات الإصدار الجديد (ببجي نيو ستيت)، كما نوفر لكم خطوات تنزيلها على الهواتف اللوحية سواء الآندرويد أو للآيفون.

لعبة ببجي نيو ستيت

تعد لعبة ببجي نيو ستيت الجديدة منافس قوي لأكثر الألعاب القتالية الإلكترونية، المنتشرة على الهواتف المحمولة مثل فري فاير، كما انها لها متطلبات أعلى من لعبة ببجي الأساسية للتشغيل بكل سهولة وبدون مشاكل، وقد أعلنت شركة كرافتون التي تتبني تحديثات لعبة ببجي، عن إطلاق الإصدار الجديد من لعبة ببجي في اليوم الحادي عشر من نوفمبر الحالي، وتجري أحداث اللعبة في إصدارها الجديد في العام 2051، كما يضاف لها الأسلحة المتطورة والحديثة ووضعيات اللعب المميزة.

مميزات لعبة ببجي نيو ستيت

تطوير كبير في الجرافيك الخاص بلعبة ببجي نيو ستيت، وأصبح يعتمد على تقنيات وأساليب Global lllumination.

كما أضيفت بعض الأسلحة الجديدة مثل Sniper الذي تم تطويره عما سبق.

بينما تمت إضافة سيارات مصفحة لا تتأثر بإطلاق النار وتستطيع تدمير السيارات العادية.

وأضيفت إليها الكثير من الطائرات المسيرة والمركبات الجديدة.

كما أضيفت سيارات حديثة كهربائية وتم تحسين شكل البجي والموتوسيكلات في ببجي new state.

بينما أصبحت جميع الكهوف والبيوت في اللعبة تحتوي على زجاج.

ويتم سقوط الصواريخ من السماء وتنفجر بمجرد أن تلمس الأرض.

وتحديث بعض الاسكوبات مثل سكوب هولو وتم أخذه من call of duty.

طريقة تشغيل ببجي نيو ستيت على الآندرويد والآيفون

ويمكن تحميل لعبة ببجي نيو ستيت على جميع أجهزة الهواتف الذكية لجميع أنظمة التشغيل سواء الآندرويد أو الآيفون، فقط يجب إتباع الخطوات التالية لتحميل اللعبة من المتجر الخاص بكل نظام تشغيل كما يلــي: