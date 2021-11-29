نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم تقدم تخفيضات جبارة على الأجهزة الكهربائية بمناسبة الجمعة البيضاء في المقال التالي

تتوالى عروض العثيم مول للأسبوع الثالث على التوالي بمناسبة ذكرى مرور 65 عام على افتتاحها، كما تنفرد بتقديم جوائز وهداية مجانية قيمة لعملائها القيمين، كما يمكنكم الإشتراك في السحب على الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سحب على 11 سياراة قيمة، 5 سيارات من ماركة ماليبو و 6 سيارات أخرى من ماركة كابتيفا خلال اسبوعين فسارعوا بالذهاب إلى أقرب فرع اليكم للاشتراك في السحب والتمتع بآلاف الجوائز الأخرى بملايين الريالات، أو تنزيل تطبيق اكتساب للإجابة على سؤال المسابقة والدخول في سحب الجوائز وكل عام وانتم بخير، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم عروض هذا الأسبوع على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية. عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية في الجمعة البيضاء: خبازة شولوكس كهربائية تجعلكي تقومين بصنع الخبز في منزلك بكل سهولة ويسر، متوفرة من خلال عروض العثيم فقط بسعر 159 ريال سعودي.

ولكي تتمتع بشتاء دافئ تقدم لكم دفاية هالوجين جي في سي فقط بسعر 69 ريال سعودي.

ولكل عشاق القهوة في ليالي الشتاء قارص البرودة تقدم لكم عروض العثيم مول عرض هائل على ماكينة صنع القهوة التركي من السيف فقط بسعر 79 ريال سعودي. ولقضاء وقت ممتع مع أفراض العائلة تقدم ضمن عروض الجمعة البيضاء خصم هائل على شاشة التلفزيون من أور سمارت، دقة ال اي دي مقاس 65 بوصة فقط بسعر 1849 ريال سعودي، بالإضافة إلى عدة أنواع وماركات أخرى متوفرة بمقاسات وأسعار مختلفة.

ولأفضل عناية بأناقة أسرتك نقدم لكم مكواة سوبر بي سيراميك قوة 2400 واط فقط بسعر 59 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية كولين برميل بسعر 139 ريال سعودي. عروض الأدوات المنزلية: طقم قدور بلاكستون مكون من 11 قطعة، متوفرة بألوان عصرية تضفي الذوق والجمال إلى مطبخك بسعر 129 ريال سعودي.

طقم صواني فرن مستر كوك جرانيت مستدير بسعر 69 ريال سعودي.

مقلاة رويال فورد عميقة مقاس 26 سم متوفرة بأسعار تبدأ من 30 ريال سعودي وحتى 39 ريال. شواية باربكيو وسمك فورية وسط بأسعار تبدأ من 29.95 ريال سعودي وحتى 37.95 ريال.

طقم حافظة ثلج من كوزموبلاست بسعر 89.95 ريال سعودي.

عرض 2 تورموس ديفا، سعة واحد لتر بسعر 55 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم تقدم تخفيضات جبارة على الأجهزة الكهربائية بمناسبة الجمعة البيضاء - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم تقدم تخفيضات جبارة على الأجهزة الكهربائية بمناسبة الجمعة البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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