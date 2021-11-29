نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض مطعم هرفي وقائمة أسعار شاملة الوجبات المفضلة للجميع في المقال التالي

هرفي هي من أكبر الشركات في صنعه المخبوزات وبيعها وبيع اللحوم الطازجة وتمتلك 350 فرعاً متفرقون في أنحاء المملكة العربية السعودية حيث أنشئت عام 1981 وفي نفس العام أفتحت أول مطعم للوجبات الجاهزة السريعة وأثبت وجودها بين المطاعم العالمية الكبري حيث يقبل عليها يومياً مئات من الشعب السعودي وغير السعودي ويفضل معظمهم تناول الوجبات السريعة خارج المنزل لتتميز بطعم رائع ومميز وتقدم يومياً أقوي العروض والمفاجئات وخصومات رائعة كما توفر خدمة التصفح واختيار الطلبات والتوصيل للمنازل عبر التطبيق الإليكتروني. باقة التوفير مع هرفي بسعر 11 ريال سعودي دبل الدجاج 2 قطعة دجاج، باكت بطاطس، كوب كبير بيبسي.

مسحب الدجاج مكون من 5 قطع دجاج، باكت بطاطس، كوب كبير بيبيسي.

راب الدجاج 2 قطعه دجاج، قطعة جبن شيدر، باكت بطاطس، علبة بيبسي.

دبل هامبرجر 2 قطعة هامبرجر، قطعة جبن شيدر، باكت بطاطس، علبة بيبسي. أختر الساندوتش المفضل مع باكت بطاطس وكوب بيبسي، سوبر هرفي، هرفي كبير بالجبنة، دبل هرفي، فقط بسعر 15 ريال. أشتري وجبة الأطفال ساندوتش برجر دجاج مع هدية للطفل بسعر 25 ريال سعودي.

أشتري وجبة راب الدجاج اللذيذة مع البطاطس المشوية التي يعشقها الجميع بسعر 16 ريال سعودي.

ساندوتش كمبو سوبر تشكن، مع باكت بطاطس مضلعة، كوب بيبسي كبير فقط بسعر 18 ريال سعودي.

ساندوتش كمبو دجاج تورتيلا، باكت بطاطس،كوب بطاطس كبير فقط بسعر 15 ريال سعودي.

أشتري كمبو سوبرهرفي، باكت بطاطس، كوب بيبسي، بسعر 16 ريال سعودي.

أشتري كمبو برجر دجاج، باكت بطاطس، كوب بيبسي بسعر 16 ريال سعودي.

أشتري كمبو سمك فيلية، باكت بطاطس مطلعة، كوب بيبسي فقط بسعر 17 ريال سعودي.

أشتري كمبو تورتيلا سمك، باكت بطاطس مضلعة، كوب بيبسي، فقط بسعر 18 ريال سعودي. باقة التوفير من هرفي وجبة بسعر 29 ريال أشتري وجبة + برجر دجاج + هرفي كبير بالجبنة + بطاطس ميجا دييي فرايز فقط 29 ريال سعودي.

أسئل على عرض وجبتين بمبلغ وقدره 25 ريال سعودي فقط.

لعشاق الأكلات الهندي متوفر بقائمة الطلبات وجبة كومبو الهندي ب 20 ريال فقط. متوفر مجموعة من السلطات سلطة خضراء ١٣ ريال سعودي.

سلطة يونانية ١٥ ريال سعودي.

سلطة سيزر الدجاج ١٨ ريال سعودي. وجبات الأطفال وجبة برجر اللحم ١٢ ريال سعودي.

وجبة برجر الدجاج ١٦ ريال سعودي.

ناجتس الدجاج ١٥ ريال سعودي,

تشيز برجر لحم ١٤ ريال . الوسوم عمر شويل - جدة أفضل عروض مطعم هرفي وقائمة أسعار شاملة الوجبات المفضلة للجميع - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أفضل عروض مطعم هرفي وقائمة أسعار شاملة الوجبات المفضلة للجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.