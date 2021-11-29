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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية شهر ديسمبر 2021 في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يقوم سوق بنده بتقديم أكبر العروض وكذلك الخصومات المذهلة والقوية جدًا التي تكون خاصة بمجال التجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر أيضًا يعد من إحدى المتاجر الخاصة للبيع من خلال التجزئة الرئيسية المتواجدة في مناطق الشرق الأوسط، وكذلك يعتبر الهايبر من ضمن السلاسل الكبيرة التي قد تم وصوله إلى حوالي مائتان متجر يتم تواجدهم في أربعة وأربعون مدينة تقريبًا.
عروض بنده الأسبوعية على جميع المنتجات خصم من 20 وحتي 70% خصومات هائلة
عروض بنده السعودية
خصومات بنده على تقديم العديد من العروض الكبيرة وأيضًا الخصومات الرائعة والمذهلة جدًا، كما أنه من الممكن أن يتم تواجد هذه العروض أما أن تكون هذه العروض كل يوم أو عروض أخرى كل أسبوع.
حيث أنه نحو مائة وعشرون ألف زبون يقومون بزيارة السوق كل سنة، وأيضًا يتم تواجد حوالي أربعة مراكز تكون متخصصة في التوزيعات الرئيسية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه يكون متواجد نحو ستمائة شاحنة لكي يتم توصيل حوالي سبعون منتج غذائي وأيضًا الغير غذائي لسوق بنده.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من النقانق البقري البرازيلية يكون 25.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده الزيت النباتي من النوع العربي مقدار 2 * 1.5 لتر يكون سعره 19.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده 500 جرام من العسل الطبيعي نوعه الشفاء يكون سعرها 19.95 بدلًا من 40.50 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الروستو البقرية البرازيلية يكون سعرها 33.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- 30 قطعة من البيض الأبيض المزارع نوعه الغربية يكون سعره 14.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- الأرز السيلا الهندي من النوع ديرة الخير يكون مقدارها 10 كيلو جرام تكون بسعر 51.50 بدلًا من 103 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من اللحم المفروم البقري البرازيلي قليل الشحم يكون 26.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.
- اللبن المركز أو قليل الدسم من النوع المراعي مقدار 170 جرام عدد 5 قطع تكون بسعر 8.95 بدلًا من 14.75 ريال سعودي.
- المقرمشات الشوفان من النوع الأمراء مقدار 250 جرام يكون سعره 12.95 بدلًا من 17.25 ريال سعودي.
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