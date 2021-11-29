شوف أجدد عروض الهواتف الذكية عروض الجمعة المذهلة من لولو هايبر بتخفيضات مذهلة لا تفوتها LULU

لولو هايبر ماركت تقدم أجدد عروضها وخصوماتها على الهواتف الذكية تستمر حتى 4 ديسمبر 2021 في جميع متاجرهم في المملكة العربية السعودية. تحتفل متاجر لولو العظيمة بعرض مجموعة من أهم وأحدث الهواتف الذكية ماركة أبل وسامسونج وهواوي وغيرها الكثير من الأنواع العالمية والمشهورة بخصومات جبارة. كل هذا وأكثر نقدمه لكم في هذا المقال كما نقدم لكم مجموعة من أجهزة اللابتوب والتاب والأكسسوارات بأسعار تنافسية لن تجدها في أي مكان سوى هنا لا تفوت العرض قبل نفاذه.

أجدد عروض الهواتف الذكية عروض الجمعة المذهلة من لولو هايبر بتخفيضات مذهلة لا تفوتها LULU

تقدم لولو لجميع العملاء في جميع فروعها أكبر تشكيلة يمكنك إيجادها من أنواع الهواتف المختلفة والأيفون التي يبحث عنها الجميع بتخفيضات تتخطى 70%.

جديد احصل على خصم 300 ريال على أيفون 13 الجديد، بذاكرة داخلية سعتها 256 جيجا بايت. بسعر 3999 ريال بدلاً من 4299 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي زد قابل للطي، من الجيل الخامس، بمساحة 256 جيجا بايت، وشاشة 6.7 بوصة. بسعر 3999 ريال سعودي+ هدية مجانية قسيمة شراء بقيمة 300 ريال.

أجهزة شاومي المميزة احصل على خصم 50 ريال على هاتف شاومي ريدمي 9 سي، بشاشة مقاس 6.53 بوصة من الجيل الرابع. كما تتميز بوجود ثلاث كاميرات خلفية دقتهم 12+2+2 ميجا بكسل، بينما الأمامية دقتها 5 ميجا بيكسل. بالإضافة لذاكرة عشوائية مساحتها 3 جيجا بايت رام، وتخزين داخلي سعتها 64 جيجا بايت ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 10. بسعر 449 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي.

خصومات لولو المذهلة على الأكسسوارات الرائعة

خصم 50 ريال على هواوي ساعة ذكية متوفرة بأشكال وألوان مختلفة ورائعة، بسعر 359 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

هواوي راوتر موبايل متنقل من الجيل الرابع، بسعر 249 ريال بدلاً من 329 ريال سعودي، ووفر 80 ريال.

خصم 100 ريال على كرسي للألعاب متوفر باللون الأسود من كوجار. بسعر 899 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي.

تخفيضات لولو الأوفر على أجهزة التاب واللابتوب الجبارة