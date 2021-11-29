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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيجعلك ملكة جمال في 3 أيام ماسك الفازلين والليمون لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والكلف وتنعيم الجسم في المقال التالي
ماسك الفازلين والليمون للبشرة القناع بالفازلين والليمون للبشرة الذي تبحث عنه الكثير من المصريات للاستغناء عن الكريمات باهظة الثمن التي تذهب سدى ولا توفر للبشرة الترطيب والإشراق اللازمين بالإضافة إلى محتوى العديد من المركبات الكيميائية الضارة و تستخدم العديد من النساء هذا العلاج لإزالة المكياج من أنواع مختلفة من المكياج ونحن نقوم بمراجعته ستجد على موقعنا مكونات الماسك وطرق تحضيره بالإضافة إلى الفوائد العديدة للفازلين والليمون لجميع أنواع البشرة.
ماسك الفازلين والليمون للبشرة
يعتبر قناع الفازلين والليمون من أهم مستحضرات التجميل للعديد من النساء اللواتي لا يستغنىن عنه في ترطيب البشرة والشفتين وتفتيح لون البشرة وله خصائص تقشر البشرة وتقضي على حب الشباب نهائياً فهي تحتوي على مضاد للجراثيم وخصائص مضادة للفطريات ويشد الجلد جيد للبشرة.
القناع من الفازلين والليمون
يتكون قناع الفازلين والليمون من مواد بسيطة يمكن العثور عليها في جميع المنازل وبسعر بسيط للغاية يمكن تحضير القناع بسرعة وموثوقية من هذه المواد في المنزل والاستغناء عن الكريمات الجاهزة بأسعار بكمية وقد تكون غير مناسبة وغير كافية تؤدي إلى النتيجة المرجوة حيث أن المكونات الرئيسية للقناع هي كما يلي:
- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
- عصير ليمون خمس نقاط.
- ماء دافئ
كيفية صنع قناع بالفازلين والليمون
أما بالنسبة لخطوات عمل ماسك الفازلين والليمون لتفتيح البشرة في المنزل فيمكن القيام بذلك باتباع الخطوات التالية وبأقل فرصة وتكلفة:
- أولاً يجب خلط جميع المكونات معًا عن طريق وضع قطرة من عصير الليمون على هلام البترول مع التقليب الجيد.
- ثم نقوم بشطف المنطقة لوضع القناع بالماء الدافئ.
- ثم يجفف المكان جيدًا.
- تبدأ عملية توزيع القناع في ترطيب وتفتيح وإزالة المكياج.
- كما يمكن استخدامه للأقدام بعد الغسيل والتجفيف ونشر القناع ويجب ارتداءه الجوارب.
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