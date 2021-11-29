نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات الفرصة الأخيرة من هايبر لولو وعروض الجمعة الصفراء بنصف الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الفرصة الأخيرة من هايبر لولو وعروض الجمعة الصفراء بنصف الثمن، ونبدأ متابعتنا المعتادة حول أبرز عروض نوفمبر وديسمبر مباشرة مع خلاط مونليكس قدرة 400 وات مع 2 مطحنة، حيث يتوفر بسعر 139 ريال بدلاً من 199 ريال ويخصم يبلغ 32%، كما يتوفر نفس الموديل بقدرة 700 وات مع 2 مطحنة بسعر 249 ريال فقط. كما يتوفر محضر الطعام من كينوود بقدرة 800 وات، وذلك بسعر 269 ريال بدلا من 319 ريال وتخفيض يتجاوز 16%، ويتوفر خلاط ايكون 1000 وات بسعر 159 ريال بدلا من 299 ريال بخصم 47% من لولو هايبر ماركت.

عروض الجمعة الصفراء هايبر لولو

ويتوفر ضمن عروض لولو هايبر ماركت خلاط امبيكس 3 في 1 بقدرة 350 وات، وذلك بسعر 69 ريال بدلاً من 139 ريال بتخفيض يتجاوز 50% من السعر الأصلي، ويتوفر خلاط سوبر جينزال 2 في 1 سعة 500 وات ضمن تخفيضات البلاك فرايداي بسعر 89 ريال بدلاً من 119 ريال. كما تضمنت عروض هايبر لولو على الأجهزة المنزلية مكنسة تيفال الكهربائية 1800 وات، وبلغ سعرها 245 ريال بدلاً من 499 ريال بخصم يصل إلى نصف الثمن، كما توفرت مكنسة نيكاي الكهربائية 17 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 289 ريال.

ونتنجه معكم إلى تخفيضات القلايات في هايبر لولو، حيث توفرت أيكون قلاية هوائية ديجيتال 3 لتر باللون الأحمر بسعر 169 ريال فقط بدلاً من 329 ريال ،كما توفرت قلاية تيفال فراي ديلايت 1.2 كيلو بسعر 429 ريال بدلا من 499 ريال بخصم 14%، كما تتضمن عروض الجمعة الصفراء كذلك قلاية تيفال الفرنساوي نفس السعة (رقمية هوائية)، وذلك بسعر 729 ريال بدلاً من 1299 ريال وبتخفيض يبلغ 44%، وتوفرت قلاية هوائية من نوع امبيكس بسعر 240 ريال بدلا من309 ريال.

خصومات الأجهزة هايبر لولو

وخصص هايبر لولو لعشاق القهوة ماكينة اريتي صانعة الاسبريسو بسعر 749 ريال بدلا من 1199 ريال بخصم 38%، وصانعة القهوة ديلونجي بسعر 789 ريال بدلا من 979 ريال بخصم يصل إلى %20، أما الإمكانيات الأقل من ديلونجي فهي بسعر 329 ريال بدلا من 413 ريال، والأقل بسعر 152 ريال بدلا من 269 ريال بخصم 44%. كما توفر محضر القهوة براون بسعر 269 ريال بدلا من 379 ريال بتخفيض 29%، وصانعة القهوة من نوع تيفال بسعر 445 ريال بدلا من 599 ريال بخصم يتجاوز %26 ضمن تخفيضات الجمعة الصفراء من هايبر لولو.