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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات والأجهزة الإلكترونية تصل ل 70% ولمدة أسبوع في المقال التالي
عروض جرير السعودية، مكتبة جرير تكون من ضمن المكاتب الشهيرة والكبيرة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، كما أن شركة جرير تتضمن على عدة فروع قد تم وصولها إلى حوالي تسعة وثلاثون فرع يكونوا متواجدين في الكثير من المناطق المتنوعة في المملكة، كما أنه نحو ألف ومائتان عميلًا يتم تواجدهم في المكتبة وذلك من أجل تلبية جميع الخدمات المتنوعة التي يحتاجها الزبائن، كما أن أول فرع لمكتبة جرير قد تم افتتاحه في عام 1979 محل كان حجمه صغير جدًا في شارع المتنبي متواجد في الرياض.
عروض جرير تصل ل 70% اليوم على الجوال والشاشات اقوي عروض السعودية في البلاك فرايداي
عروض جرير السعودية
خصومات جرير من إحدى الشركات الرائدة بالأسواق، كما أن تلك الشركة تختص في مجال البيع لكل احتياجات المدارس، وكذلك جميع متطلبات المكاتب، كما أنه يتم تواجد كافة الألعاب التي تختص في الأطفال، وأيضًا مع تواجد جميع الأجهزة الإلكترونية.
وكذلك جميع الأجهزة المنزلية، مع كافة الاحتياجات الخاصة بالأثاث المكتبي والبرامج، حيث أن شركة جرير من ضمن الشركات التي استطاعت أن تنال على السمعة الحسنة والرائعة بين كل العملاء التي يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على هاتف من النوع سامسونج جالكسي زد فولد 2 باللون البرونزي سعة 256 جيجابايت يكون بسعر 5799 بدلًا من 7999 ريال سعودي.
- هاتف من النوع سامسونج جالكسي S 21 الترا باللون الأسود الفانتوم سعة 256 جيجابايت يكون سعرها 4299 بدلًا من 5399 ريال سعودي.
- لاب توب من النوع اسوس زينبوك حجم 14 بوصة من الجيل الحادي عشر يكون بسعر 4999 بدلًا من 5399 ريال سعودي.
- لاب توب من النوع اسوس اكس 515 حجم 15 بوصة يدعم الجيل الحادي عشر انتل كور يكون بسعر 1999 بدلًا من 2199 ريال سعودي.
- لاب توب من النوع ديل يدعم الجيل العاشر حجم 13 بوصة يكون سعره 5999 ريال سعودي.
- لاب توب من النوع ديل انسبايرون حجم 14 بوصة ايه ام دي رايزن يكون سعره 3799 ريال سعودي.
- سعر لاب توب من النوع ديل ايلين وير ام حجم 15 بوصة يكون بسعر 7699 بدلًا من 8599 ريال سعودي.
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