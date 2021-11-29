- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% تسوق الآن الجمعة الصفراء في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تكون من الشركات التي لديها الكثير من العلامات التجارية الرائدة في كافة أرجاء العالم، وكذلك فإن تلك الشركة تعمل على توفير وتجهيز العديد من المستلزمات والمنتجات ومن ضمن تلك المستلزمات هي، كافة الأجهزة الكهربائية وأجهزة المنزل وهواتف المحمول وأجهزة المحمول والكاميرات، كما يتم توافر المنتجات التي تخص وقاية الشخص مع الكثير من المنتجات الثانية، حيث أن جميع المنتجات التي تتواجد في الشركة تتضمن على الضمان لمدة كبيرة جدًا.
عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من ضمن الشركات المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك الشركة تحرص جدًا من أجل تقديم هذه العروض والخصومات على الكثير من المنتجات والمستلزمات وذلك باستمرار.
حيث أن شركة اكسترا تكون متخصصة بمجال البيع للعديد من المستلزمات والمنتجات ومن ضمن تلك المستحضرات هي، جميع الإلكترونية عن طريق التجزئة على سبيل المثال، كافة الأجهزة المنزلية والكهربائية وغير هذا، حيث أن شركة أكتسرا صار لديها نحو اثنان وأربعون فرع يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات اكسترا الأخيرة
- تنزيلات اكسترا على هاتف من النوع آبل آيفون 12 سعة 128 جيجا بايت باللون البنفسجي 5 جيجا رام سعره يكون 3299 بدلًا من 4049 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا شاشة التليفزيون حجمها 65 بوصة من النوع كلاس برو فائقة الدقة تكون بسعر 2199 بدلًا من 4399 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم شاشة التليفزيون حجمها 75 بوصة من النوع إل جي عالية الدقة تكون بسعر 4999 بدلًا من 9999 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا المكيف الجداري من النوع جري 18500 وحدة يدعم خاصية التنظيف الذاتي يكون بارد فقط سعره 2349 بدلًا من 3499 ريال سعودي.
- سعر المكيف الشباك من النوع كلاس برو 17800 وحدة مع الريموت كنترول يكون بارد فقط 1299 بدلًا من 1599 ريال سعودي.
- سعر غسالة الصحون من النوع آريستون بها سبعة برامج وأربعة مناطق خاصة بالتخزين باللون الفضي يكون 2559 بدلًا من 3229 ريال سعودي.
- كمبيوتر الألعاب من النوع آيسر أيه أن 515 سعة 20 جيجا بايت حجم 15 بوصة مقدار 1 تيرا بايت 256 اس اس دي باللون الأسود سعره يكون 4699 بدلًا من 5499 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% تسوق الآن الجمعة الصفراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.