معلقة واحد بس ضفيها على الخيار المخلل والفلفل المخلل هيفضل مقرمش لأخر واحدة طعمة روعة

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الخيار المخلل والفلفل المخلل، يحب الكثير من الأشخاص المخلل وخصوصاً الخيار المخلل ومعه الفلفل الأخضر، لذلك يمكنك تحضير المخلل في منزلك وتستغني تمامًا عن المخلل الخارجي حتى تضمني أن يكون غير ضار عليك وعلى أفراد أسرتك، كما أنه لا يأخذ وقت طويل في جعله مخلل فتكون المدة لا تتعدى الأسبوعين ويوجد بعض أنواع من المخلل تأخذ يومين فقط ويكون جاهز للتقديم والأكل لذا سوف نوضح افضل وأسرع الطرق لتخليل الخيار والفلفل المخلل. الخيار المخلل والفلفل المخلل طريقة عمل الخيار المخلل والفلفل يتم تحضيره بمكونات بسيطة كالتالي: مكونات عمل الخيار المخلل والخيار والفلفل كيلو من الخيار الطازج

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح.

نصف كوب من الخل.

نصف معلقة من الثوم ويتم فرمه. طريقة تحضير الخيار المخلل والخيار والفلفل قومي بغسل الخيار جيداً ثم قطعي أو اتركي كما هو، كما ترغبين افعلي.

ضعي الخيار في وعاء عميق به ماء.

ضعي الوعاء على النار حتى يغلي، ثم صفي المياه.

ثم ضعي الخيار المصفى من الماء في برطمان زجاجي، ثم ضيفي إليه الماء والملح والخل والثوم.

اتركي في البرلمان الزجاجي لمدة أسبوعين أو أكثر. طريقة عمل مخلل الخيار مع الفلفل مكونات عمل مخلل الخيار مع الفلفل كيلو من الخيار الطازج.

كيلو من الفلفل الأخضر الطازج.

ملح يكون خشن.

كوب كبير من الخل.

حبة البركة.

ثوم مقشر يتم فرمه.

ستة ملاعق من السكر. الطريقة تحضير مخلل الخيار مع الفلفل قومي بغسل الخيار والفلفل الأخضر جيدا ثم صفي من الماء.

جيدا ثم صفي من الماء. ضعي الخيار والفلفل في برطمان زجاجي.

ضيفي إلى البرطمان نصف كيس ملح يكون خشن ثم قلبيهما جيداً.

ثم ضيفي الخل وضعي حبة البركة والسكر وبعض فصوص الثوم المفروم.

ضعي عليهم ماء وامزجه معًا.

أغلقي البرطمان لمدة يومين أو أكثر وبعد ذلك يكون جاهز للتقديم والأكل. طريقة تحضير مخلل الزيتون الأخضر مكونات تحضير مخلل الزيتون الأخضر كيلو زيتون اخضر.

وكيلو فلفل اخضر

كيلو ليمون.

ماء.

برطمان زجاجي.

ملح خشن.

نصف كوب كبير خل. طريقة تحضير مخلل الزيتون الأخضر اغسلي كل من الزيتون والليمون والفلفل جيداً وصفي.

ضعيهم في حلة بها ماء وضعيها على النار حتى تغلى.

وعند خروجها من النار ضعيهم في البرطمان الزجاجي وضعي عليهم الملح والخل واتركيها لمدة شهر. الوسوم عمر شويل - جدة معلقة واحد بس ضفيها على الخيار المخلل والفلفل المخلل هيفضل مقرمش لأخر واحدة طعمة روعة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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