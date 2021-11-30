نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض وتخفيضات أسواق العثيم بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقوى عروض وتخفيضات أسواق العثيم بالسعودية:

أسواق عبدالله العثيم تسعي لتوفير كل ما هو ضروري وأساسي لجميع عملائها وترغب في إرضاء الجميع وتوفير احتياجات كل المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية وبأسعار تناسب جميع الفئات وتوفير كل الأنواع من المنتجات حيث لكل فرد متطلبة واحتاجه الخاص.

ويشتهر أسواق العثيم بتميز منتجاته وجودتها العالية وتتوافر به المنتجات بأستمرار لا ترغب او تحتاج لشئ ألا وتواجد بداخل أسواق العثيم وهو من أكثر الأسواق التجارية انتشاراً ومبيعاً في المملكة العربية السعودية ويميز ايضاً أسواق العثيم عن غيره العروض والتخفيضات الهائلة تصل لتخفيض 50٪من سعر المنتج.

العروض والتخفيضات على الخضروات والفاكهة:

الموز الطازج الشهي له فوائد عديدة فيجب تناوله وللأطفال ايضاً وله اشكال لتناوله عديدة حيث انه يمكن عمله عصيىر كعصير الموز باللبن أو عصير الفراولة بالموز باللبن والعرض اليوم على الموز في أسواق العثيم مناسب للجميع السعر للكيلو في العرض ب 3.95 ريال سعودي.

ويوجد عرض على البرتقال ايضاً فهو من الفاكهة الشتوية ويجب تناوله بأستمرار لتوافر به فيتامين c للحماية من نزلات البرد في الشتاء ويعتبر عصير البرتقال الفريش شهي جداً ومفيد للغاية السعر داخل العرض كيلو برتقال طازج ب 3.45 ريال سعودي.

يتوافر عرض على التفاح الطازج المفيد لتوافر به الحديد والعناصر المفيدة للجسم والسعر داخل العرض مناسب جدا كيلو تفاح رويال جالا داخل العرض 5.75 ريال سعودي.

ايضاً تستطيع الحصول على عرض الليمون بسعر ممتاز الليمون أساسي في كل مطبخ واستخداماته عديدة لا تحصى يمكن عمله عصير ليمون فريش بالنعناع مشروب صحى ولذيذ ويضع الليمون على السلطة ليعطيها مذاق شهي وايضا في أغلب أنواع الأطعمة والشوربات نضيف عصير الليمون السعر داخل العرض كيلو ليمون فيتنامي ب 4.95 ريال سعودي.

العروض والتخفيضات على منتجات الألبان :

احصل على عرض الجبن الذي لا يقاوم حيث أن الجبن طبق اساسي على الفطور والعشاء جبن سول دوبل كريم هنجاري السعر داخل العرض 12.50 ريال سعودي.

ويمكن الحصول والاستمتاع بعرض على لبنة المراعي الفاخرة جودتها عالية ومذاقها ايضاً

لبنة المراعي فاخرة عبوة 700 جرام السعر داخل العرض 9.95 ريال سعودي.

عروض العثيم على قسم اللحوم والدواحن:

جهزي اطهى كبسة باللحم البلدي من أسواق العثيم طازجة ومذاقها رائع وبدون عظم

لحم عجل بلدي بدون عظم الكيلو بسعر داخل العرض 41.95 ريال سعودي.

وايضاً عرض على اللحم بالعظم ليكون سهل في الشويل حم غنم روماني بالعظم الكيلو بسعر 46.95 ريال سعودي.

عرض أسواق العثيم على مشكل الدواجن الطازجة لا تجعلة يفوتك

الدواجن قطع دجاج إنتاج مشكلة طازج

الطبق (900 جرام) السعر داخل العرض 6.95 ريال سعودي