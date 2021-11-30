نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جديدة وخصومات مذهلة في العثيم السعودية اليوم على كافة السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت العثيم على أن توفر إلى عملائها الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات وتصل قيمة الخصومات في أغلب الأوقات لأكثر من 50%، فيوجد للعثيم الكثير من الفروع وجميعهم يعملون على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع أو تأخير وإليكم في المقال التالي أقوى التخفيضات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم.

خصومات العثيم في المملكة العربية السعودية

يشمل العرض الكثير من التخفيضات على مختلف أنواع المنتجات وذلك ليكون من السهل للجميع الحصول على كل ما يرغبون بسعر منخفض وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك المنتجات” الخبر كورن فليكس بوبن فليك Corn Flakes Poppins، أمريكانا بسكويت كوكيز ازرق Americana Butter Cookies، سكيتلز حلوى فواكه Skittles Fruits Cardies، ليز شيبس جبن فرنسي Lays French Cheese Potato Chips.

يحتوي العرض أيضًا على كلًا من التالي” كونتري كورن فليكس ويحتوي العرض أيضًا على الأرز البسمتي يوجد المضياف أرز عنبر باكستاني، يشمل العرض أيضًا على الوليمة أرز مزة بسمتي، الشعلان أرز مزة بسمتي، أبو قوس حليب بودرة بالإضافة إلى أبو قوس حليب سائل مع ربيع شاي خيط اكسبرس وكذلك ربيع شاي أخضر خيط.

يحتوي العرض على كلًا من التالي” صانسيلك شامبو ضد تساقط الشعر Sunsilk Hair Shampoo، أومو صابون بودرة Omo Detergent Powder، دوف شامبو للشعر Dove 2 in 1 Hir Shampoo، ديتول صابون أصلى Dettol Orinianl Hand Wash، فانيش مزيل ناصع Vanish Liquid Stain Remover.

تخفيضات أسواق العثيم السعودية

يشمل العرض على كلًا من التالي” ديتول مطهر، بف باف سائل طارد الناموس مع جهاز Pif Paf Liqaid، موبي صابون سائل Mobi ويحتوي العرض أيضًا على موبي ملين ملابس أزرق، يشمل العرض أيضًا على كامبفاير مارشملو حلوى Campfire Assorted Marshmallows بالإضافة إلى جالكسي شوكولاتة كيك يحتوي العرض لأفانيلا وكذلك كراميل Galaxy Chocolata.

يحتوي العرض أيضًا على التالي” جالكسي أيس كريم، مالتيزرز آيس كريم Maltesers Ice Cream، كوانا بريك شوكولاتة Quanta Break Chocolate Wafer، فراي شوكولاتة حليب قشدية وكراميل Fray Chocolates، بست ميني شوكولاتة تشكيلة Minis Assorted Chocolates”.

يوفر أسواق العثيم إلى عملائها مجموعة من التخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من” لامبويستون بطاطس للقلي، العملاق الأخضر خضار مشكل، جالكسي كيك الفانيلا أو الشوكولاتة، مونتانا ملوخية، أمريكانا فيليه سمك ابيض، السنبلة فاصوليا خضراء أو بازيلا أو جزر أو خضروات مشكلة، فيليه سمك ابيض، سيزر عصير، تانج شراب برتقال مجفف