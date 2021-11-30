انت الان تتابع تفاصيل خبر حقوق الزوجة بعد إتمام الطلاق الإبراء أو الضرر أو الخلع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعتبر الطلاق من أصعب القرارات التي يتم إتخاذها، ويجب التمهل في قرار مثل هذا القرار قد يؤدي إلى تدمير وخراب البيوت خاصة في حالة وجود أطفال لا ذنب لهم، فضلا ” أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن شرعه الله لاستحالة العشرة بين الطرفين، والوصول إلى طريق مسدود، فتلجأ الزوجة إلى الطلاق بالإبراء لدى المأذون أو طلاق بالخلع بالمحكمة، وطلاق للضرر بالمحكمة أيضا.

في كثير من الأحيان يرفض الزوج فكرة الطلاق الودي لدى المأذون، فهنا تلجأ الزوجة إلى محكمة الأسرة لطلب الطلاق بالخلع أو للضرر مع رفع نفقة زوجية ونفقة صغار إن وجدو، ولاية تعليمية أو حضانة أو رؤية وخلافة، وفى حالة اللجوء للحكمة يجب إن كان الطلاق بالخلع أو للضرر لأن هناك فرق بين الإثنين.

حقوق المطلقة في حالة الطلاق بالإبراء عند المأذون

عند الطلاق بالإبراء يتم التنازل عن حقوقك من نفقة العدة والمؤخر والمتعة أي التنازل عن الحقوق الشرعية كاملة، لأن سيتم التوقيع على التنازل على قسيمة الطلاق، عقد أو إتفاق بين الطرفين، وبيتم في العقد تحديد نفقة الأطفال الشهرية ومواعيد الرؤية وقائمة المنقولات، وشقة الزوجية وخلافه.

حقوق المطلقة في حالة الطلاق الضرر

اللجوء للمحكمة وطلب طلاق للضرر عن طريق القضاء وتكون حقوقها كالتالي:

قائمة المنقولات

نفقة زوجية

نفقة صغار

تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن

أجر رضاعة

أجر حضانة للمطلقة

مصروفات علاج للصغار

مصروفات تعليم للصغار

مصروفات ملابس صيف وشتاء

أجر رضاعة

الحقوق الشرعية

مؤخر الصداق المثبت في قسيمة الجواز

نفقة المتعة وتقدر بــ 24 شهر من النفقة الزوجية

نفقة العدة تقدر بـ 3 أشهر من النفقة الشهرية

حقوق المطلقة في حالة الخلع

التنازل عن الحقوق الشرعية التالية

مؤخر الصداق

نفقة المتعة

نفقة العدة

الحقوق في حالة الخلع

قائمة المنقولات

نفقة زوجية حتى الطلاق

في حالة وجود أطفال