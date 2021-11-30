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طريقة لف ورق العنب بالشوكة بشوكة الاكل فقط هتلفي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ اكتر من 7 كيلو بدون ماكينه في دقيقة واحدة فقط أسرع طريقة لف ورق العنب بالشوكة هي شرحها فوصفة لفائف الملفوف أو ورق العنب المحشي من أكثر الأشياء التي يمكنك فعلها بوصفات ربات البيوت المصريات والعربيات واحدة من الوصفات والمنتجات المشهورة جدًا التي يمكننا طهيها في وقت أقل إذا استبدلنا طريقة التعبئة العادية بشكل أفضل وأسرع وباتباع الأسطر أدناه نقدم طريقة مبتكرة لف أصابع المحشوة بسرعة كبيرة دون مشاكل أو إضاعة الوقت أثناء طبخ طعام محشي
طريقة لف ورق العنب بالشوكة
أسرع طريقة لف ورق العنب بالشوكة هو ما سنتعرف عليه في الخطوات الموضحة في فقرتنا ما تحتاجه المضيفة هو تحضير خليط من الأرز والبقدونس والتوابل والصلصة والملح مع القليل من الثوم.
الزيت والبصل وهذه هي الطريقة الرئيسية والمكونات الرئيسية وبعد تحضير الخليط نبدأ في تحضير أوراق الملفوف أو العنب المطبوخ بالكامل وبعد ترشيحها جيداً نقوم بما يلي:
لف ورق العنب بالشوكة
طريقة سريعة لف ورق العنب وكذلك أوراق الملفوف بالمقص باتباع الخطوات التالية:
- أولاً نضع الأوراق المختلفة على طبق مسطح ونقطع أكبر عدد ممكن منها لجعل الأوراق بالشكل الصحيح.
- بعد الحصول على مربعات ورق العنب نضع حشوة الأرز على كل ورقة بحيث يكون هناك القليل من الخليط داخل الورقة ولا تزيد كميتها عن نصف ملعقة فقط.
- بعد ذلك نبدأ في لف ورق العنب حتى يصبح جاهزًا للغليان فهذه الطريقة هي أسرع وأسهل طريقة لتحضير الحشوة.
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