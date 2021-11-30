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الخلطة السحرية لتنظيف الاواني مكون كلنا بنرميه لتنظيف الطاسات والأوانى المحروقة من أصعب البقع هترجع جديدة في ثواني وتحاول النساء بشكل متزايد تنظيف الأطباق والتخلص من الحروق بسهولة باستخدام المنظفات القوية والمخاليط التي تكسر الشحوم والأوساخ العالقة بها وقد يكون الحل هو ابتكار وصفة سحرية نوضحها الآن لتنظيف الأطباق والتخلص من الحروق تحت الأطباق هذا المزيج بسيط وسهل يسهل على النساء غسل الأواني والأواني والمقالي للتخلص من الشحوم دون مسح الكثير مما لا يعطي نتيجة مرضية في النهاية.
الخلطة السحرية لتنظيف الأواني
الخليط الذي نشرحه عن مكوناته يُستخدم الآن للتخلص نهائياً من الشحوم والبقع والأوساخ العالقة في الأواني بسهولة ويسر وهذا يحدث من خلال استخدام بعض المكونات السحرية والتي نعرضها أدناه:
- كمية الخل
- كمية كبيرة من الماء المغلي
- صابون أطباق
- فرشاة أسنان صلبة
- كمية الصوديوم
طريقة عمل الوصفة:
هل تريدين وصفة سحرية للتخلص من الدهون الزائدة التي تتراكم في قاع الأواني والحروق الناتجة عن الإفراط في الطهي؟ الحل السحري هنا هو اتباع هذه الوصفة التي تساعدك على التخلص من الدهون بسرعة من خلال ما يلي:
- توضع الأطباق المعدة للتنظيف في كمية معينة من الماء المغلي ثم تترك لمدة ساعة.
- ثم تتم إزالة الحروق بفرشاة حادة .
- ثم يتم وضع سائل تنظيف سحري على الحروق.
- بعد الانتهاء من هذه الخطوة يصبح الصابون جاهزًا ثم تبدأ عملية الغسيل من جديد.
- تُفرك الأسطوانة بالخل والصوديوم حتى تبدأ الدهون في التفتت والتفاعل.
- ثم اغسليه بالصابون والماء واستخدمي الفرشاة مرة أخرى.
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