شوف عروض العثيم اليوم أقوى الخصومات والتخفيضات على جميع المنتجات تصل ل 45 %

عروض العثيم اليوم تعتبر شركة العثيم من ضمن الشركات المساهمة، كما يتم تواجد تلك الشركة في المرتبة رقم اثنان من إحدى السلاسل الكبيرة والقوية بالأسواق المركزية التي تكون من جهة المبيعات بعد سوق بنده في المنزلة، حيث أن مجلة فوربس يتم تواجدها في أمريكا كما قامت بتصنيف هايبر العثيم في سنة 2016 على أنها يتم تواجده بالمرتبة رقم مائة وتسعة من القوائم الكبيرة بالعالم العربية، ويتم تواجدها في المرتبة الخمسون من إحدى 100 شركة في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم الأسبوعية

سوق العثيم من الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعمل على توفير العروض الرائعة والقوية وأيضًا الخصومات الكبيرة والمذهلة جدًا أثناء شهر نوفمبر الحالي حيث يتواجد أيضًا في سوق العثيم الكثير من المنتجات والمستلزمات التي يحتاج لها الكثير من المواطنين ويريدونها بصورة كبيرة للغاية، وكذلك يتوافر في الهايبر الكثير من المنتجات الثانية مثلًا، مستلزمات العناية الخاصة بالشخص وغير ذلك.

عروض العثيم السعودية

عروض العثيم اليوم 2 * 500 جرام من الجبن كريم نوعها المراعي تكون بسعر 18.95 بدلًا من 30 ريال سعودي.

خصومات العثيم 10 * 1000 جرام من الدجاج نوعه برديكس المجمد للكرتون الواحد يكون بسعر 107.95 بدلًا من 134.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم 2500 جرام من لبن نوعه نيدو البودر يكون بسعر 59.95 بدلًا من 83.95 ريال سعودي.

10 كيلو جرام من الأرز نوعه الشعلان مزة يكون بسعر 53.95 بدلًا من 78.50 ريال سعودي.

اللانشون البقري السادة من النوع فلة يكون سعره 16.95 بدلًا من 28.50 ريال سعودي.

سعر الربطتين من الليمون الشبك يكون 2.45 بدلًا من 4.90 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم