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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية شهر ديسمبر 2021 في المقال التالي
عروض بنده بالسعودية، عروض بنده بالسعودية تقدم خصومات رائعة على العديد من البضائع، واحتياجات المنزل والمنظفات، وتستطيع الاستفادة من العروض المقدمة إذا ما قمت بزيارة الفروع، كما يمكنك معرفة هذه الخصومات والعروض عبر الموقع الإلكتروني الذي يعرض هذه المنتجات، وهناك منتجات للعناية بالمنزل ومنتجات أخرى للأطفال، والحفاضات والأجهزة الإلكترونية وكل ذلك بأسعار وهمية لا تقبل المنافسة.
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عروض بنده بالسعودية
خصومات بنده إذا كنت ترغب في التسوق في مكان يحتمل وجود جميع البضائع واحتياجات المنزل والأجهزة الإلكترونية بأسعار لا مثيل لها، عليك بزيارة هايبر بنده بالسعودية الذي يتواجد في عدة أماكن مختلفة منها الهفوف والأحساء ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي وغيرها من الفروع الأخرى الخاصة بهذا الهايبر، وهناك منتجات غذائية و خصومات رائعة على اللحوم والأسماك والأجبان وغيرها من المنتجات.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على مناديل الوجه كلينكس تحتوي على 90 منديل 6 عبوات يمكن شراؤها بمبلغ 12.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده مسحوق الغسيل برسيل 6 كيلو يبلغ سعره 34.95 ريال سعودي.
- عروض بنده اليوم سائل غسيل أريال مركز حجمه 2 لتر يبلغ سعره 19.95 ريال سعودي.
- منعم الأقمشة داوني حجمه 2 لتر يبلغ سعره 21.5 ريال سعودي.
- حفاضات الأطفال العبوة الكبيرة بامبرز يبلغ سعرها 52.95 ريال سعودي.
- حفاضات بيبي جوي كلوت للأطفال العبوة الضخمة يبلغ سعرها 53.95 ريال سعودي.
عروض بنده الأسبوعية
- خصومات بنده حليب الأطفال نستله حجم العبوة 1800 غرام ويبلغ سعرها 113.95.
- تنزيلات بنده حفاضات بامبرز للأطفال الصندوق العملاق للعناية المميزة ويبلغ سعرها 69.95 ريال سعودي.
- صابون ديتول العناية بالبشرة ثلاث قطع زائد واحد قطعة بحجم 120 جرام يبلغ سعرها 15.95 ريال سعودي.
- خلاط مولينكس اونو يبلغ سعره 99 ريال سعودي.
- خلاط كينود يبلغ سعره 79 ريال سعودي.
- خلاط عمودي ست سرعات يبلغ سعره 119 ريال سعودي.
- خلاط يدوي كينوود يبلغ سعره 69 ريال سعودي.
- خلاط يدوي جيباس يبلغ سعره 39 ريال سعودي.
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