شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية شهر ديسمبر 2021

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عروض بنده بالسعودية

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تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على مناديل الوجه كلينكس تحتوي على 90 منديل 6 عبوات يمكن شراؤها بمبلغ 12.95 ريال سعودي.

خصومات بنده مسحوق الغسيل برسيل 6 كيلو يبلغ سعره 34.95 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم سائل غسيل أريال مركز حجمه 2 لتر يبلغ سعره 19.95 ريال سعودي.

منعم الأقمشة داوني حجمه 2 لتر يبلغ سعره 21.5 ريال سعودي.

حفاضات الأطفال العبوة الكبيرة بامبرز يبلغ سعرها 52.95 ريال سعودي.

حفاضات بيبي جوي كلوت للأطفال العبوة الضخمة يبلغ سعرها 53.95 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية