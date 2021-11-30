شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي للمطلقات ضمن الإعلان 16

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محمد سياف - ابو ظبي - المطلقات تعتبر واحدة من ضمن الفئات التي تحتاج للتقديم في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلان الجديد الذي سيتم طرحه قريبًا من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في المدن الجديدة، مما جعل المواطنون يرتقبون أي أخبار ومستجدات بشأن الإعلان 16 للإسكان الاجتماعي، لذا سنتعرف من خلال هذا المقال عبر مصر فايف عن شروط حصول المطلقات على الشقق الجديدة.

شروط حصول المطلقات على شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة

بناءً على ما صرح به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمطلقات الحصول على شقق سكنية في ضوء الإعلان 16 لدى الإسكان الاجتماعي، ولكنهم وضعوا مجموعة من الشروط والتي يجب توافرها لدى المطلقة كي تتمكن من توفير مأوى خاص بها كامل التشطيب والمرافق:

على المتقدمة تقديم صور من المستندات الرسمية الخاصة بالحالة الاجتماعية لها مثل الرقم القومي الرقمي، وشهادات الميلاد الخاصة بالأبناء القصر، وقيد عائلي رقمي، إلى جانب مستند يستدل منه على عدد أفراد الأسرة.

يشترط أن تكون المتقدمة من أبناء المحافظة أو المدينة التي تم طرح الشقق السكنية بها، أو كفرد عامل بها.

ينبغي أن تكون المتقدمة للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد 16 لم تقم بتخصيص شقق سكنية أو قطعة أرض في فترات سابقة.

لابد من إرفاق صورة من المستند الرئيسي للنفقة التي التي تحصل عليها المتقدمة (المطلقة).

يشترط كذلك تقديم وصل للمرافق بتاريخ حديث للسكن الحالي الذي تعيش فيه المطلقة سواء كان غاز أو كهرباء أو مياه.

إذا خالفت المتقدمة أي من الشروط السابقة والتي صرح بها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ فلن ينجح إجراء حجز شقق سكنية لها ضمن الطرح الجديد.

شقق الإسكان الاجتماعي

وجب التنويه بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قد صرح سابقًا بأن من سيخالف مبادئ وقوانين صندوق الإسكان الاجتماعي سيعاقب بالحبس لفترة لن تقل عن 24 شهر، إلى جانب غرامة كحد أدني 20000 جنية وكحد أقصى 100000 جنيهن وقد تكون احدي العقوبتين معًا، ويحكم عليه برد الشقة السكنية التي حصل عليها فضلاً عن رد الدعم المباشر والغير مباشر الممنوح إلى الصندوق دفعة واحدة.