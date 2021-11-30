شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 60 % تخفيضات على جميع المنتجات خصومات نهاية العام

عروض العثيم السعودية، سوق العثيم يعد من إحدى الأسواق الكبيرة التي يتم تواجده بالمملكة العربية السعودية، كما أن السوق استطاع أن يقوم بتوفير العديد من العروض الكبيرة والقوية، وأيضًا الخصومات المذهلة جدًا خلال شهر نوفمبر الجاري، كما أن سوق العثيم قد عمل على توفير العديد من المستلزمات والمنتجات التي يتطلبها العديد من الأفراد الذين يتم تواجدهم بالمملكة العربية السعودية ويحتاجونها بصورة كبيرة، ومن هذه المنتجات المتوافرة في الهايبر هي، منتجات العناية التي تخص الفرد وكذلك العديد من المستحضرات الغذائية والمستلزمات الثانية.

عروض العثيم الخيالية ألحق أخر فرص قبل نهاية نوفمبر خصم يصل ل 70%

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم تكون من ضمن الشركات المساهمة التي يتم تواجدها بالمملكة العربية السعودية، كما أن الشركة أيضًا تتواجد في ثاني مرتبة من إحدى السلاسل الكبيرة والقوية بالأسواق المركزية من جهة المبيعات بعد هايبر بنده في المنزلة، حيث أن شركة العثيم قد تم تصنيفها من قبل مجلة فوربس التي تتواجد في أمريكا سنة 2016 على أن شركة العثيم تعتبر من الشركات التي تتواجد في المرتبة التي تكون برقم مائة وتسعة من ضمن القوائم الكبيرة والقوية بين كل أرجاء العالم.

تخفيضات العثيم الأسبوعية

تنزيلات العثيم على 10 كيلو جرام من السكر الناعم نوعه أبو فهد يكون بسعر 24.95 بدلًا من 34.50 ريال سعودي.

1.5 لتر ومعه 500 مل بالمجان من الزيت الذرة نوعه عافية للربطة الواحدة تكون بسعر 18.95 بدلًا من 27.75 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم سعر الكرتون من الدجاج المجمد نوعه دو مقدار 10 * 1100 جرام يكون 113.95 بدلًا من 154.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم 10 كيلو جرام من الأرز أبو كأس المزة من النوع بسمتي يكون سعره 52.95 بدلًا من 83.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو جرام من اللحم نوعه روفيدي مع العظام يكون 49.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم اليوم