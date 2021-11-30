نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجمعة البيضاء ولمدة 7 أيام من ساكو من 25 نوفمبر حتي 1 ديسمبر في المقال التالي

عروض الجمعة البيضاء مازالت مستمرة مع ساكو ولمدة سبع أيام فقط من 25 نوفمبر2021 حتي 1 ديسمبر 2021 وتقدم أقوي التخفيضات المتنوعة على الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي ولعب الأطفال والأثاث المكتبي كما توفر عرض أضاءت من نانوليف من أرقي الماركات العالمية كما توفر خصومات هائلة على الأجهزة الرياضية ومنتجات العناية بالشعر للرجال والنساء بأقوي الماركات. عروض الجمعة البيضاء ولمدة 7 أيام من ساكو من 25 نوفمبر حتي 1 ديسمبر وفري 40.75 ريال سعودي عند شرائك كوب حافظ للحرارة 0.3 لتر، يحتفظ بالحرارة لمدة 3 إلى 10 ساعات بسعر 79.00 ريال سعودي بدلاً من 119.75 ريال سعودي.

لعشاق تناول القهوة بصفة يومية ساكو تقدم لكم أقوي الخصومات التي تصل إلى 200 ريال سعودي عند شراء ماكينة صانعة القهوة Homix متوافقة مع جميع الكبسولات المعروفة بسرعة 1100 واط بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.

أستمتعي بالشتاء في حديقة منزلك وأشعري بالدفئ واحصلي على خصم يصل إلي 150 ريال سعودي عند شرائك دفاية حطب للحدائق بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.

الكثير منا يعشق حفلة الشواء ولكن لا يمتلك الشواية المناسبة التي تساعده في الشواء متوفر بالعرض شواية ماركة Living Accents شواية بالفحم بثلاث حوامل متساوية وبغطاء لتوفر عناء دخان الشوي وتسوي المشويات على أكمل وجه بسعر 459 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي وأحصلي على خصم 140 ريال عند شرائها.

وفري 1200 ريال سعودي أو قسطيها على ست أشهر بمبلغ 334 ريال سعودي وجددي طقم جلوس حديقتك بطقم يكفي لخمس أشخاص وتربيزه وتصميم رائع بسعر 1.999 ريال سعودي بدلاً من 3.199 ريال سعودي.

أسعدي أطفالك وشاركيهم سعادتهم وأشتري منصة قفز للأطفال طولها 4.27 متر مع شبك حماية الوزن الأقصي لحمولتها 150 كيلو أشتريها بسعر 899.00 ريال سعودي بدلاً من 1.599 ريال سعودي. وفري 700 ريال سعودي أو قسطيها على مدار ستة أشهر بقيمة 267 شهرياً عند شرائك دراجة تمارين رياضية من سبورتكس بسعر 1.599 ريال سعودي بدلاً من 2.299 ريال سعودي.

وفري 420 ريال سعودي عند شراء جهاز تمارين إليبتكال 150 كيلو جرام 32 مستوى تلقائي ويمكن تقسيطه على مدار ستة أشهر بمبلغ 280 ريال سعودي سعر المنتج بعد الخصم 1.679 ريال سعودي السعر قبل الخصم 2.099 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الجمعة البيضاء ولمدة 7 أيام من ساكو من 25 نوفمبر حتي 1 ديسمبر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الجمعة البيضاء ولمدة 7 أيام من ساكو من 25 نوفمبر حتي 1 ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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