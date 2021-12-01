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عمر شويل - جدة فوائد زيت الزيتون على الريق فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق لمدة 5 أيام وسوف تحدث المعجزة وفق أحدث الدراسات فوائد زيت الزيتون على معدة فارغة يعتبر زيت الزيتون والليمون من الضروريات التي تفتقر إليها كل أسرة تقريبًا هذه ميزة كبيرة يستمتعون بها لأنها من أكثر المواد استخدامًا في مجال الصحة والجمال يحتوي زيت الزيتون على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية وكذلك الليمون وهو فاكهة حمضيات غنية بالفيتامينات والمركبات تحتاج أعضاء جسمك إلى العمل بكفاءة عندما تشرب على معدة فارغة في الصباح الباكر يمكن أن يوفر كلا النوعين من المزيج العديد من الفوائد للجسم.

فوائد زيت الزيتون على الريق

يمكن أن يحسن صحة الإنسان ويقضي على بعض المشاكل الصحية لاحتوائه على مضادات الأكسدة مثل الأحماض الأمينية غير المشبعة إذا كنت تتناول ملعقة واحدة في اليوم يمكن أن يؤدي تناول ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة أخرى من عصير الليمون إلى تليين المعدة وتخفيف الإمساك وتسريع عملية الهضم.

يمكن أن يقضي على قرحة المعدة والالتهابات ويخفف من أمراض الجهاز الهضمي ويحافظ على صحتك ويقلل من الانتفاخ ويتخلص من الغازات.

يحمي الكبد بشكل فعال وخاصة لمرضى التهاب الكبد C وذلك بوضع ملعقة كبيرة في كوب من عصير الجريب فروت وشربه في الصباح على معدة فارغة مما يقلل من قدرة الفيروس على الانتقال إلى الخلايا السليمة والقضاء عليها.

يساعد الجسم على إنقاص الوزن حيث يقلل الشهية والجوع بسبب حمض الأوليك الموجود فيه والذي يتحول إلى هرمون يساهم في تشبع الدماغ.

يمكن أن يساعد تناول ملعقة صغيرة يوميًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم.

فوائد مزيج زيت الزيتون وعصير الليمون