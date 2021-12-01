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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات حتى 50% على الجوالات في اكسترا السعودية واستمتع بأفضل العروض والأسعار في المقال التالي
حرصت اكسترا على أن تحقق نجاح مبهر بين جميع المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية ومن أبرز السمات التي تمتعت بها اكسترا هي توفيرها لمجموعة قوية من الخصومات والعروض على مختلف الهواتف المحمول من ماركات عالمية كأوبو وأيفون وريل مي وغيرهم الكثير من الأنواع وإليكم في المقال التالي أبرز عروض اكسترا القوية على الهواتف المحمول.
عروض اكسترا القوية على الهواتف المحمول
توفر اكسترا إلى عملائها الكثير من التخفيضات على أنواع مختلفة من الهواتف المحمول ومن بين تلك الأنواع كلًا من التالي:
- سامسونج جالكسي إيه 12، 4 جي، 64 جيجا بايت متوفر باللون الأبيض.
- تضم العروض على آبل أيفون 13 برو 5 جي مع مساحة 256 متوفر بالأزرق سييرا.
- أبل يفون 13 برو ماكس، 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.
- تحتوي العروض على هاتف هواوي نوفا 7 آي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأخضر المشرق.
- يشمل العرض على هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الوردي.
- هاتف آبل أيفون 13، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.
- توافر العروض هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الرصاصي الداكن.
- تقدم العروض هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي.
خصومات اكسترا السعودية على الهواتف المحمول
يشمل العرض على الكثير من الهواتف المحمول التي من بينها كلًا من التالي:
- آبل أيفون 12، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون البنفسجي.
- تحتوي الخصومات على جوال آبل أيفون 13، برو ماكس 5 جي مع مساحة 256 جيجا بايت ومتوفر باللون الفضي.
- لافا في بلس 6، 4 جي مع مساحة 32 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.
- يضم الخصم هاتف آبل أيفون 13 برو ماكس 5 جي مع مساحة 512 جيجا بايت ومتوفر بالأزرق سييرا.
- هاتف سامسونج جالكسي أيه 22، 5 جي مع مساحة 64 جيجا بايت ومتوفر باللون الوردي.
- يحتوي الخصم أيضا على هاتف هونر50، 5 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأخضر.
- سامسونج جالكسي إيه 72، 4 جي مع مساحة 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأزرق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات حتى 50% على الجوالات في اكسترا السعودية واستمتع بأفضل العروض والأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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