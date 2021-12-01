شوف خصومات اكسترا بالسعودية اليوم 50% على الاجهزة الكهربائية

عروض اكسترا في السعودية اليوم على الأجهزة المنزلية، توفر اكسترا عروض وتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي من ينها الشاشات والمكيفات والثلاجات وغيرهم الكثير من الأجهزة فتصل نسبة الخصومات لأكثر من 50%، فيمكنكم في أي وقت التوجه إلى أقرب فرع من فروع اكسترا وستحصلون على أفضل الأجهزة الكهربائية.

عروض اكسترا بالسعودية اليوم على شاشات التلفاز:

تعتبر شاشات التلفاز من أهم الأجهزة التي توفرها اكسترا وإليكم في السطور الآتية أبرز أنواع الشاشات التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

أقوى التنزيلات والخصومات في اكسترا على شاشة كلاس برو تلفزيون 65 بوصة مع خصم بنسبة 50%.

شاشة ال جي 75 بوصة مع خصم بنسبة 50%.

شاشة تي سي إل تلفزيون 55 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 31.17%.

شاشة سوني 85 بوصة أندرويد مع خصم بنسبة 52.78%.

شاشة سامسونج 86 بوصة مع خصم بنسبة 48.89%.

شاشة إل جي 65 بوصة مع خصم بنسبة 61.9%.

شاشة سامسونج تلفزيون 75 بوصة مع خصم بنسبة 50%.

شاشة ال جي 55 بوصة فائقة الوضوح مع خصم بنسبة 52.5%.

شاشة كلاس برو 58 بوصة مع حصم بنسبة 50%.

خصم في اكسترا بالسعودية على غسالات الملابس:

توفر شركة اكسترا أقوى خصم على غسالات الملابس في كل الفروع المنتشرة بالمملكة العربية السعودية التي من بينها كلًا من التالي:

غسالة كاندي تعبئة أميمة 14 كيلو غسيل مع 9 كيلو تجفيف ومتوفر باللون الفحمي.

غسالة توشيبا تعبئة علوية 10 كيلو مع ثمانية برامج متوفر باللون الفضي السيلفير.

غسالة دايو تعبئة أمامية غسيل 13 كيلو غسيل 7 كيلو تجفيف متوفر باللون الفضي الغامق.

غسالة كاندي تعبئة أمامية 9 كيلو، تجفيف 6 كيلو أنفيرتر متوفرة باللون الفحمي.

غسالة إل جي تعبئة أمامية 10.5 كيلو متوفر باللون الفضي.

غسالة توشيبا تعبئة علوية 15 كيلو إنفيرتر متوفرة باللون الأبيض والأسود.

خصومات اكسترا على الثلاجات:

توفر اكسترا مجموعة من العروض والخصومات على الثلاجات التي من بينها كلًا من التالي: