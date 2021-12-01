سحب مسابقة الحلم الجديدة فرصة ذهبية بمليون دولار في مسابقة الحلم 2021

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عمر شويل - جدة سحب مسابقة الحلم الجديدة من قنوات MBC وفرصة ذهبية للفوز بمبلغ مليون دولار أمريكي . ذلك بجانب الجوائز الأخري التي تطرح خلال الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 . منها منزل الأحلام والذي يكون غالباً في أحد الدول الأوروبية . كذلك من خلال أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 لمعظم الدول يمكن من خلالها الدخول في مسابقة الحلم . ذلك عبر إرسال رسالة نصية تحتوي علي كلمة حلم أو DREAM . كما بجانب أرقام مسابقة الحلم هناك وسائل أخري للاشتراك بالمسابقة والفوز بمليون دولار . ضمن وسائل مسابقة الحلم mbc dream 2021 الاتصال علي الرقم المرادف لدولتك . كما أنه يمكن الدخول في مسابقة الحلم 2021 عبر الاتصال علي الرقم الدولي الموحد .

سحب مسابقة الحلم الجديدة والفوز بمليون دولار أمريكي

يمكن دخول سحب مسابقة الحلم الجديدة عبر الأرقام المرادفة لكل دولة . تلك الأرقام في مسابقة الحلم التي سنوضحها داخل المقال . لكي ما يتسنى للراغبين الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 .ذلك من خلال الوسائل التي ذكرناها في بداية المقال . كذلك يمكن الدخول في مسابقة الحلم mbc dream 2021 . عبر الموقع الرسمي علي شبكة الأنترنت كما قامت مسابقة الحلم . بعمل تطبيق خاص بها يتم تثبيته علي الهواتف الذكية للاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة . كذلك بعد أن يتم إرسال رسالة في مسابقة الحلم بعدها بفترة وجيزة يتم الإعلان عن اسم الفائز في مسابقة الحلم . ذلك من خلال برنامج مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفي الأغا .

الأرقام المخصصة في الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 لجميع الدول

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم عبر أرقام محددة من برنامج مسابقة الحلم 2021 . وذلك يتم من خلال إرسال رسالة نصية من هاتفك . تلك الأرقام الخاصة بمسابقة الحلم هي كالتالي :-

سحب مسابقة الحلم الجديدة والاشتراك بها من السعودية عبر رقم 858888 . كذلك يتم الاشتراك في مسابقة الحلم في دولة الإمارات برقم 3636 . كما يتم الدخول في مسابقة الحلم mbc dream 2021 بدولة الكويت من خلال رقم 4141 . بجانب الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة البحرين عبر رقم 94000 . أما الدخول في مسابقة الحلم 2021 من دولة العراق من رقم 2266 أو من رقم 2180 . كذلك مسابقة الحلم 2021 والاشتراك بها من دولة فلسطين عبر رقم 1652 .

مسابقة الحلم mbc dream 2021 وأرقام هواتف الاشتراك لدول أخري

حددت مسابقة الحلم mbc dream 2021 والاشتراك بدولة عمان من رقم 90434 .

والاشتراك بدولة عمان من رقم 90434 . كذلك مسابقة الحلم خصصت رقم الاشتراك في المسابقة لدولة مصر من رقم 95450 .

كما أن الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الأردن من رقم 98858 .

كذلك سحب مسابقة الحلم الجديدة من دولة المغرب برقم 9669 .

معلومات عن مسابقة الحلم mbc dream 2021 وحجم جوائزها

حجم جوائز مسابقة الحلم 2021 حتي الموعد الأخير الماضي منها . كانت حجم الجوائز في مسابقة الحلم تخطي مبلغ 3.5 مليون دولار أمريكي . كما أن تلك الجوائز في مسابقة الحلم تو توزيعها علي عدد 49 من الرابحين من دول مختلفة بالعالم . كذلك بجانب توزيع مبالغ مالية في مسابقة الحلم قيمتها 5000 دولار أمريكي . والتي بلغت حجم تلك المبالغ التي تم توزيعها 500 ألف دولار أمريكي .

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سعر رسالة مسابقة الحلم في بعض الدول

الاشتراك في مسابقة الحلم وسعر الرسالة من السعودية 5 ريال سعودي . كما أن مسابقة الحلم وسعر الرسالة من الإمارات 3.15 درهم . كذلك يتم الاشتراك في مسابقة الحلم برسالة بقيمة 1200 دينار من العراق . كما أنه سعر رسالة مسابقة الحلم من البحرين بقيمة 500 فلس . كذلك الاشتراك في مسابقة الحلم من الأردن وسعر الرسالة 70 قرش . أما مسابقة الحلم وسعر الرسالة من تونس 1.44 دينار . كما أن مسابقة الحلم وسعر الرسالة الخاصة بها من اليمن 150 ريال . كذلك الاشتراك في مسابقة الحلم في دولة مصر وسعر الرسالة 5 جنية . داخل دولة عمان و سعر رسالة مسابقة الحلم 500 فلس . أما مسابقة الحلم وقيمة الرسالة من سوريا 75 ليرة .

سحب مسابقة الحلم الجديدة 2021 من قنوات MBC وقيمة المبلغ المحدد في السحب الجديد . مليون دولار أمريكي تكون لفائز سعيد يصبح مليونيراً . وتم التوضيح داخل المقال الأرقام التي يتم من خلالها الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة .